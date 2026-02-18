SUSCRÍBETE
    Mundo

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    El portal Axios indicó que pese a las conversaciones en Ginebra el martes entre delegaciones de Washington y Teherán, las brechas son grandes y los funcionarios estadounidenses no son optimistas sobre el cierre de éstas. Fuentes estadounidenses que hablaron con el portal indicaron que “una operación militar estadounidense en Irán probablemente sería una campaña masiva que duraría semanas y que se parecería más a una guerra en toda regla que la operación puntual del mes pasado en Venezuela”.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    Pese a que las conversaciones indirectas entre funcionarios estadounidenses e iraníes en Suiza terminaron el martes con un acuerdo sobre un “conjunto de principios rectores”, según lo informó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, quien dijo que ambas partes acordaron intercambiar borradores sobre un posible acuerdo, la prensa estadounidense ha señalado que la posibilidad de una guerra en Medio Oriente es cada vez más cercana y que ésta podría comenzar muy pronto.

    Tras el encuentro el martes, entre los asesores de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo The New York Times, fue tan positivo como vago, aportando poca claridad sobre lo que se había discutido o cuándo podría celebrarse la próxima ronda de conversaciones.

    USS Abraham Lincoln. Foto: Archivo

    Los funcionarios estadounidenses no hicieron comentarios públicos de inmediato sobre las conversaciones, pero un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato con el diario afirmó que ambas partes habían avanzado. El funcionario indicó que los iraníes presentarían propuestas más detalladas en las próximas dos semanas para abordar algunas de las diferencias entre Estados Unidos e Irán, pero no ofreció detalles.

    Araghchi dijo a la televisión estatal iraní que las conversaciones, que se celebraron en Ginebra y duraron unas tres horas, habían sido “más constructivas” y habían logrado “buenos avances” en comparación con una ronda de negociaciones anterior en Omán este mes.

    “Ahora tenemos un camino claro por delante, lo que en mi opinión es positivo”, dijo.

    Pero Araghchi afirmó que un acuerdo no era inminente, ya que Medio Oriente seguía en vilo ante la posibilidad de un ataque estadounidense si las negociaciones fracasaban. Irán ha insistido en que las conversaciones se limiten estrictamente a su programa nuclear, aun cuando funcionarios estadounidenses han afirmado que presionarán para reducir el alcance de los misiles balísticos iraníes y su apoyo a las milicias en toda la región.

    Abbas Araghchi, candidato de Irán al Ministerio de Asuntos Exteriores, interviene en una sesión parlamentaria durante la investigación sobre las cualificaciones de los ministros propuestos por el presidente iraní Masoud Pezeshkian para el 14.º gobierno en el parlamento iraní en Teherán, en agosto de 2024. Foto: Archivo Europa Press/Contacto/Icana News

    Araghchi no abordó esos puntos en sus comentarios a la televisión estatal iraní, limitándose a decir que ambas partes habían llegado a un “entendimiento general sobre un conjunto de principios rectores” para continuar las conversaciones y “avanzar hacia la redacción del texto de un posible acuerdo”.

    “Esto no significa que podamos llegar a un acuerdo rápidamente, pero al menos el camino ha comenzado”, afirmó.

    Sin embargo, el periodista del portal Axios, Barak Ravid indicó que la administración Trump “está más cerca de una gran guerra en Medio Oriente de lo que la mayoría de los estadounidenses cree”.

    Según fuentes con quienes conversó, “una operación militar estadounidense en Irán probablemente sería una campaña masiva que duraría semanas y que se parecería más a una guerra en toda regla que la operación puntual del mes pasado en Venezuela”.

    Las fuentes señalaron que “probablemente sería una campaña conjunta estadounidense-israelí de mucho mayor alcance -y más existencial para el régimen- que la guerra de 12 días liderada por Israel en junio pasado, a la que Estados Unidos finalmente se unió para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán”.

    “Una guerra así tendría una influencia dramática en toda la región y consecuencias importantes para los tres años restantes de la presidencia de Trump”, añadió.

    “Con la atención del Congreso y del público ocupada en otras cosas, hay poco debate público sobre lo que podría ser la intervención militar estadounidense de mayor trascendencia en Medio Oriente en al menos una década”, sostuvo.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (centro), el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff (izquierda), y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, asisten a una reunión gubernamental en Jerusalén el 9 de octubre de 2025. Foto: Xinhua Chen Junqing

    Axios recordó que Trump estuvo cerca de atacar a Irán a principios de enero por el asesinato de miles de manifestantes a manos del régimen. Sin embargo, optó por conversaciones nucleares acompañadas de un aumento masivo de la capacidad militar.

    Así pese a las conversaciones en Ginebra las brechas son grandes y los funcionarios estadounidenses no son optimistas sobre su cierre.

    El vicepresidente Vance dijo a Fox News que las conversaciones “fueron bien” en algunos aspectos, pero “en otros estaba muy claro que el presidente ha establecido algunas líneas rojas que los iraníes todavía no están dispuestos a reconocer y superar”.

    Vance dejó en claro que, si bien Trump quiere un acuerdo, podría determinar que la diplomacia ha “llegado a su final natural”.

    Mientras en el terreno, la armada de Trump ha crecido hasta incluir dos portaaviones, una docena de buques de guerra, cientos de aviones de combate y múltiples sistemas de defensa aérea. Parte de esa potencia de fuego aún está en camino.

    Más de 150 vuelos de carga militar estadounidenses han transportado sistemas de armas y municiones a Oriente Medio.

    Axios indicó que sólo en las últimas 24 horas, otros 50 aviones de combate (F-35, F-22 y F-16) se dirigieron a la región. “La escalada militar y retórica de Trump le dificulta dar marcha atrás sin concesiones importantes de Irán en su programa nuclear”, añadió.

    Por otro lado, funcionarios israelíes que hablaron con el corresponsal de Axios señalaron que el gobierno israelí, que está impulsando un escenario maximalista que apunta al cambio de régimen así como a los programas nucleares y de misiles de Irán, se está preparando para un escenario de guerra en unos días.

    Algunas fuentes estadounidenses informan a Axios que Estados Unidos podría necesitar más tiempo. El senador Lindsey Graham (RS.C.) afirmó que los ataques podrían tardar semanas. Sin embargo, otros afirman que el plazo podría ser más corto.

    “El jefe se está cansando. Algunos a su alrededor le advierten que no vaya a la guerra con Irán, pero creo que hay un 90% de posibilidades de que veamos una acción cinética en las próximas semanas”, dijo un asesor de Trump a Axios.

    Más sobre:Medio OrienteIránTeheránEstados UnidosDonald TrumpIsrael

