SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Al menos 19 muertos y decenas de heridos en un ataque israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza

La televisión pública de Israel aseguró que el objetivo del ataque era Abú Obeida, la cara visible y portavoz oficial de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado de Hamas.

Por 
Europa Press
Palestinos son vistos cerca de un sitio de un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 27 de junio de 2025. Foto: Xinhua. Mahmoud Zaki

Al menos 19 personas murieron, entre ellas seis niños, y decenas resultaron heridas a consecuencia de una serie de bombardeos israelíes en los barrios de Al Rimal y de Al Nasr, en la ciudad de Gaza, objetivo de una inminente operación de ocupación por parte del ejército israelí, según el balance provisional del Hospital de Al Shifa.

El ataque más grave alcanzó un edificio civil del barrio de Al Rimal, que resultó destruido en medio de una calle abarrotada de desplazados, como relataron fuentes médicas y testigos a la agencia palestina Sanad. Entre los fallecidos en ese lugar había niños.

“El barrio atacado estaba lleno de desplazados como consecuencia de los movimientos resultado de la agresión militar en marcha sobre la ciudad de Gaza y por la existencia de comercios y sedes de algunos organismos públicos”, explicó una fuente citada por Sanad que asegura que Israel “ha bombardeado este edificio con tres misiles y sin aviso previo”.

Otro bombardeo alcanzó una panadería y una tienda de campaña en el barrio de Al Nasr.

Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron un ataque “contra un terrorista clave de la organización terrorista Hamas” utilizando aeronaves de las Fuerzas Aéreas.

“Antes del ataque, se tomaron numerosas medidas para reducir el riesgo de daños a civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de inteligencia adicional”, destacó el comunicado militar israelí.

Este además denuncia que las organizaciones armadas palestinas “violan sistemáticamente el derecho internacional al utilizar cruelmente a las instituciones civiles y a la población como escudos humanos para cometer actos terroristas”.

Abú Obeida. Imagen de su cuenta en X.

El objetivo del ataque: Abú Obeida

Más tarde, la televisión pública israelí Kan indicó que el objetivo del ataque era Abú Obeida, la cara visible y portavoz oficial del brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezzeldín al Qassam.

La Radio del Ejército israelí también apuntó a que Obeida era el objetivo del ataque. “Esta muerte se considera extremadamente significativa (¡si realmente tuvo éxito!), ya que, en los últimos años, mucho antes del estallido de la guerra, Abú Obeida se había convertido en un símbolo en la Franja de Gaza y en un símbolo palestino en general”, señaló.

“En Gaza, todos esperaban sus palabras en cada discurso o declaración oficial. Los niños gazatíes se disfrazaban como él y su famosa cara enmascarada aparecía en las pantallas de todo el mundo árabe con cada declaración que hacía”, resaltaron.

El último comunicado de Abú Obeida fue emitido en la tarde del viernes y en él amenazaba al Ejército israelí para que desistiera de entrar en la ciudad de Gaza con advertencias y posibles consecuencias para los rehenes secuestrados en el enclave palestino.

En su primera reacción oficial, Hamas denunció que este ataque busca “obligar a los civiles a evacuar la ciudad” y forma parte del “plan para destruir la ciudad de Gaza”, aunque no menciona a Abú Obeida.

El ataque de Al Rimal es “un crimen de guerra absoluto” perpetrado por Israel “ante los ojos del mundo”, por lo que insta a la comunidad internacional a intervenir “de inmediato” para que “cese la agresión”, “tomar medidas disuasorias contra la ocupación” y “que sus líderes rindan cuentas por sus crímenes”.

Fuentes médicas elevan a 63 los palestinos fallecidos desde el amanecer de este sábado como consecuencia de ataques israelíes en la Franja de Gaza, incluidos 35 en la ciudad homónima.

El último balance general de víctimas por la ofensiva israelí proporcionado por el Ministerio de Salud del enclave, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), roza ya los 63.400 muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos 330 fallecidos por hambre a causa de las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria, incluidos 124 niños.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaPalestinaIsraelEjército israelíataquemuertosHamas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Inundaciones dejan más de 1,4 millones de desplazados y 28 fallecidos en Pakistán

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

Sabrina Carpenter y Chappell Roan: la vida paralela de las dos figuras de Lollapalooza Chile 2026

Mario Benedetti, el regreso del existencialismo a nuestra medida y la poesía de buen corazón

El intenso regreso de The Hives: “Teníamos el objetivo de ser una banda más duradera que los Ramones”

Volkswagen deberá pagar US$ 30 millones por esclavitud laboral durante la dictadura militar en Brasil

Lo más leído

1.
Femicidio en Talca: víctima fue atacada mientras se encontraba en su lugar de trabajo

Femicidio en Talca: víctima fue atacada mientras se encontraba en su lugar de trabajo

2.
Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

3.
Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

4.
Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

5.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

Amplían detención de Crazy Nach, acusado de homicidios en San Pedro de la Paz y en Lota
Chile

Amplían detención de Crazy Nach, acusado de homicidios en San Pedro de la Paz y en Lota

Femicidio en Talca: víctima fue atacada mientras se encontraba en su lugar de trabajo

Helicóptero particular cae en un aeródromo de Osorno tras desestabilizarse

Wendy’s pretende duplicar su presencia en Chile en cinco años
Negocios

Wendy’s pretende duplicar su presencia en Chile en cinco años

Eppur si muove

Cencosud anuncia adquisición del 100% de las acciones de The Fresh Market

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales
Tendencias

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales

80 años después de su desaparición, encuentran un cuadro robado por nazis en una casa en Argentina

Quiénes son “los cazadores de gringos” que persiguen a prófugos de Estados Unidos que se esconden en México

Iquique consigue un agónico triunfo ante Limache para seguir soñando con la permanencia
El Deportivo

Iquique consigue un agónico triunfo ante Limache para seguir soñando con la permanencia

A fondo con Tiane Endler: “Llevamos tres años intentando ser madres; ha sido difícil, pero estamos con toda la fuerza”

El intenso debate entre Arturo Sanhueza y Waldo Ponce que revela las claves de un Superclásico caliente

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”
Cultura y entretención

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

Sabrina Carpenter y Chappell Roan: la vida paralela de las dos figuras de Lollapalooza Chile 2026

Mario Benedetti, el regreso del existencialismo a nuestra medida y la poesía de buen corazón

Inundaciones dejan más de 1,4 millones de desplazados y 28 fallecidos en Pakistán
Mundo

Inundaciones dejan más de 1,4 millones de desplazados y 28 fallecidos en Pakistán

Al menos 19 muertos y decenas de heridos en un ataque israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza

Volkswagen deberá pagar US$ 30 millones por esclavitud laboral durante la dictadura militar en Brasil

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”