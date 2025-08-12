Alcaldesa de Washington califica como “inquietante” y “sin precedentes” el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump.

La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, calificó este lunes como “inquietante” y “sin precedentes” la decisión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar la Guardia Nacional en la capital y federalizar a la Policía local, con el argumento de “restablecer la ley, el orden y la seguridad públicas”.

En rueda de prensa, Bowser aseguró que, aunque la medida genera preocupación, no le sorprende por la “retórica previa” del exmandatario. La dirigente aprovechó para renovar su llamado a que el Distrito de Columbia obtenga plena condición de estado, denunciando el “frágil” acceso a la democracia que sufren sus residentes.

Colaboración con el Gobierno federal, pero con críticas

La alcaldesa afirmó que su administración cooperará con las autoridades federales “para que cumplan con lo que deben hacer por nuestra ciudad”. Esto incluye garantizar jueces suficientes, mantener los parques federales en condiciones limpias y seguras, y respaldar la economía local con medidas “racionales”.

Bowser envió un mensaje directo a los habitantes de D.C.:

“Seguiremos gestionando nuestro Gobierno de manera que los haga sentir orgullosos. Equilibraremos presupuestos, mantendremos los servicios y el 25 de agosto nuestros hijos comenzarán las clases”.

Trump declara “emergencia criminal” en Washington

Donald Trump justificó su decisión acusando a la capital de ser “un santuario para los criminales peligrosos", y “turbas de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar”.

Este despliegue ocurre mientras en Los Ángeles aún permanecen 300 de los 5.000 efectivos de la Guardia Nacional enviados por su administración en junio para contener protestas contra sus políticas migratorias.