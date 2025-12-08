Alerta por riesgo de sismo mayor en el norte de Japón: gobierno emite advertencia inédita tras fuerte terremoto

El gobierno japonés y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron durante la madrugada de este lunes una “advertencia de atención por posibles sismos posteriores en Hokkaido y la costa de Sanriku”, luego del fuerte movimiento telúrico registrado la noche del domingo en el mar al este de Aomori.

Se trata de la primera vez que esta alerta se activa desde su creación en diciembre de 2022.

La decisión fue adoptada tras el sismo ocurrido a las 23.15 (hora local) del 8 de diciembre, que tuvo como epicentro el sector oriental de Aomori y alcanzó una magnitud de 7,6 en Hachinohe. El movimiento también generó tsunamis menores en zonas costeras de Hokkaido y el noreste del país.

Con base en registros internacionales de grandes terremotos, la agencia explicó que cuando un sismo de magnitud igual o superior a 7,0 ocurre, existe una probabilidad cercana a 1% —es decir, uno de cada 100 casos— de que dentro de la semana siguiente se produzca un evento de magnitud 8 o mayor.

Por lo anterior, tanto la Oficina del Gabinete como la JMA advirtieron que en las zonas correspondientes al sistema de las fosas de Kuriles y Japón existe, de manera “relativamente más alta que lo habitual”, la posibilidad de un sismo de gran escala. Las autoridades llamaron a la población y a los gobiernos locales a seguir estrictamente las instrucciones oficiales y reforzar las medidas de prevención.

La advertencia permanecerá vigente mientras los expertos continúan evaluando la evolución de la actividad sísmica en la región.