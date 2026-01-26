SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de “pisotear y socavar” la autoridad de Xi Jinping

    Zhang Youxia es el oficial de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder.

    Por 
    Europa Press
    El vicepresidente de la Comisión Militar Central, el general Zhang Youxia. Foto: Archivo

    La mano derecha del presidente chino, Xi Jinping, en el Ejército, el vicepresidente de la Comisión Militar Central, el general Zhang Youxia, y el jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli, han sido acusados de “pisotear y socavar el sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central”, esto es el propio presidente chino, y de “fomentar graves problemas políticos y de corrupción” en el seno del Ejército.

    En un editorial del Diario del Ejército Popular de Liberación, órgano de comunicación del Ejército, se acusa a ambos dirigentes de “socavar el liderazgo absoluto del Partido sobre el Ejército” y se añade que “amenazaron su propia base de gobierno, dañaron gravemente la imagen y el prestigio de la Comisión Militar Central y afectaron gravemente la base política e ideológica para la unidad y el progreso de todos los oficiales y soldados”.

    El vicepresidente de la Comisión Militar Central de China (CMC), Zhang Youxia (izquierda), y el miembro de la CMC, Liu Zhenli (derecha).

    Beijing anunció este sábado una investigación por “graves violaciones disciplinarias” contra dos de los más altos cargos de la cúpula del Ejército. El caso de Zhang es especialmente importante por dos motivos: se trata del oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder. La Comisión Militar Central es, cabe recordar el máximo órgano de mando militar de China y está encabezada por Xi Jinping.

    La publicación del órgano oficial insiste en que la investigación y “castigo” contra Zhang y Liu “rectificarán aún más la situación política, eliminarán el veneno ideológico y las malas prácticas y revitalizarán la organización”, en este sentido subraya que este caso consolida y profundiza los resultados de la “rectificación política, promoviendo el renacimiento del Ejército Popular de Liberación”.

    Así las cosas, señala que la corrupción “es un obstáculo para el desarrollo del Partido y del país” y su lucha es “una batalla crucial que no podemos permitirnos perder”. Concluye que bajo el “firme liderazgo” del Comité Central del Partido, con Xi Jinping a la cabeza, “el Ejército Popular erradicará con seguridad todos los fenómenos negativos y corruptos y seguirá siendo una fuerza heroica”.

    Según informaciones de The Wall Street Journal el alto cargo del Ejército chino estaría en el centro de la polémica por haber facilitado información a Estados Unidos sobre el programa de desarrollo de armas nucleares a cambio de sobornos.

    Pulso entre Xi y el Ejército

    Los dos generales han sido objeto de una deliberación preliminar por parte del Comité Central del Partido Comunista de China, que en último término ha decidido abrir una investigación en firme contra ambos, declarados “sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley”, sin dar más detalles.

    El presidente chino, Xi Jinping, se reúne representantes del personal militar estacionado en Xizang, en Lhasa, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, el 20 de agosto de 2025. Foto: Xinhua Li Gang

    Esta expresión suele ser un eufemismo para hablar de prácticas de corrupción, como lleva ocurriendo desde 2012, el comienzo oficioso de una gran iniciativa contra estos delitos en el seno del Ejército chino por orden del presidente Xi, y que se extendió a las altas esferas en 2023, cuando comenzaron las investigaciones a la estratégica división de cohetes.

    Xi lleva reemplazando desde entonces a mandos militares porque entiende que estos casos están ralentizando gravemente la evolución del Ejército chino, esencial para adquirir un papel dominante en el Indo-Pacífico y garantizar una reunificación con Taiwán para 2049.

