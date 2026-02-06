Archivos revelan una conspiración vaticana de Epstein y Steve Bannon: “Derribaremos a Francisco”

Fieles católicos lloran al Papa Francisco con velas frente a su mural cerca de la Explanada de Tasitolu, en Dili, Timor Oriental, el 22 de abril de 2025.

Siempre se supo que desde sectores católicos ultraconservadores y fundamentalistas de Estados Unidos hubo campañas para desacreditar al Papa Francisco que, durante su pontificado de 12 años y 39 días, fue atacado en ciertos medios y blogs por ser un “pontífice comunista”, contrario al capitalismo salvaje, los negocios de las armas, la pena de muerte y defensor de los migrantes, los pobres, los excluidos, los descartables y del cuidado del ambiente.

En este caldo de cultivo, trascendió ahora que también Jeffrey Epstein, el financista que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual infantil, estuvo involucrado en esa trama.

El pedófilo y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes sobre financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al Papa Francisco, de acuerdo con unos correos que fueron hechos públicos en la ultima tanta de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia.

En un intercambio de correos Bannon le dice a Epstein: “Derribemos a Francisco”, y agrega que también deberían atacar a Hillary y Bill Clinton; el presidente de China, Xi Jinping, y a la Unión Europea.

Hard to read today’s Gospel from Mark on beheading of John the Baptist and not think of yesterday’s revelations: Steve Bannon promising Epstein in 2018 that he “will take down Francis”. Power and ambition hate goodness and seek to destroy it. pic.twitter.com/AggkgO3e6m — Austen Ivereigh (@austeni) February 6, 2026

La intención de Bannon -católico fundamentalista soberanista- está documentada en junio de 2019, es decir, unas semanas antes del arresto de Epstein (el 6 de julio de 2019), y muestra, además, que Bannon permaneció en estrecho contacto con Epstein hasta el final (murió en una prisión de Manhattan el 10 de agosto de 2019), detalla el diario La Nación.

Jeffrey Epstein wanted to infiltrate the Vatican. To do this, he began funding Catholic charities through his foundation, sent his men to Vatican events, and plotted with Bannon "to take down Francis" and "purify the Church." He was also very interested in Vatican foreign policy. pic.twitter.com/nazFQPIrrE — Emanuel Pietrobon (@emanuelpietrob1) February 5, 2026

En los correos de Bannon aparece el acrónimo “ITCV”. Cuando Epstein le pregunta de qué se trata, este le contesta: “In the closet of the Vatican”, título en inglés del libro que publicó al principio de ese mismo año el periodista y sociólogo francés, Frédéric Martel (titulado en español “Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano”), sobre la homosexualidad y la hipocresía de los altos rangos del Vaticano. Epstein entonces en forma seca contesta: “Porn”.

Además, se ha publicado un video de una larga entrevista entre Bannon y Epstein grabada en 2019, poco antes del arresto del financista, en la que ambos hablan de política, economía y otros temas mientras muestran una relación más cercana de lo que se conocía públicamente, lo que ha reavivado el debate sobre la red de contactos de Epstein con poderosos y figuras mediáticas.