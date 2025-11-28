Ascienden a 94 los muertos por el incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

Las autoridades de Hong Kong confirmaron este jueves que la cifra de víctimas fatales a causa del devastador incendio que se desató el miércoles en el complejo residencial de Wan Fuk Court aumentó a 94.

Además estimaron en cerca de 76 el total de heridos, entre ellos 11 bomberos, por lo que no se descarta que el número de fallecidos aumente en las próximas horas. A esto se suma el que decenas de personas continúan desaparecidas.

Los bomberos recalcaron que las labores de búsqueda y rescate siguen activas en la zona, situada en el barrio de Tai Po, donde las llamas ya han sido controladas, aunque persisten focos en varios pisos superiores de los rascacielos afectados.

Sin embargo, esperaban que la operación de búsqueda y rescate en el complejo concluyera alrededor de las 09:00 hora local (22:00 en Chile).

“Haremos todo lo posible para entrar por la fuerza en todas las unidades de los siete edificios, a fin de garantizar que no haya otras posibles víctimas”, dijo con anterioridad a la prensa el subdirector de servicios de bomberos, Derek Chan.

Las autoridades locales también anunciaron que las banderas ondearán a media asta en los recintos gubernamentales y se cancelarán todos los actos de celebración oficial en memoria de las víctimas del enorme incendio, según informó el diario South China Morning Post.

Las posibles causas y los responsables del incendio

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ordenó el inicio de inspecciones en todos los edificios públicos que estén sufriendo obras de renovación luego del mortal siniestro, después de que las investigaciones apuntaran a que una espuma rígida de poliestireno altamente inflamable en las ventanas de los departamentos podría haber provocado la rápida propagación de las llamas.

La policía hongkonesa además afirmó que, junto con los materiales de espuma, los andamios inseguros utilizados durante los trabajos de mantenimiento del complejo residencial también estarían detrás de la rápida propagación del devastador incendio.

De momento, tres personas han sido detenidas por presunta negligencia: dos directores y el consultor de ingeniería de una inmobiliaria.

Eileen Chung, superintendente de la policía de Hong Kong, afirmó: “Tenemos motivos para creer que los responsables de la empresa actuaron con negligencia grave, lo que provocó este accidente y que el incendio se propagara sin control, causando numerosas víctimas”.

En ese momento Chung no identificó a la empresa, pero la policía registró más tarde las oficinas de Prestige Construction and Engineering Company, desde donde los agentes incautaron cajas de documentos como prueba, según medios locales.