Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sopesando opciones contra Irán que incluyen ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y líderes para inspirar a los manifestantes, dijeron varias fuentes citadas por Reuters, incluso cuando funcionarios israelíes y árabes dijeron que el poder aéreo por sí solo no derrocaría a los gobernantes clericales.

Dos fuentes estadounidenses familiarizadas con las discusiones dijeron a la agencia de noticias que Trump quería crear condiciones para un “cambio de régimen” después de que una ofensiva aplastara un movimiento de protesta a nivel nacional a principios de este mes, matando a miles de personas.

Para ello, el inquilino de la Casa Blanca estaba considerando opciones para atacar a comandantes e instituciones que Washington considera responsables de la violencia, para dar a los manifestantes la confianza de que podrían invadir edificios gubernamentales y de seguridad, dijeron. Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el curso de acción, incluyendo si tomará la vía militar, según una de las fuentes y un funcionario estadounidense.

Trump weighs Iran strikes to inspire renewed protests, sources say https://t.co/HAtpILyJfN https://t.co/HAtpILyJfN — Reuters (@Reuters) January 29, 2026

La segunda fuente estadounidense afirmó a Reuters que las opciones que están considerando los asesores de Trump también incluyen un ataque mucho mayor con un impacto duradero, posiblemente contra los misiles balísticos que pueden alcanzar a los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente o sus programas de enriquecimiento nuclear. Irán se ha mostrado reticente a negociar restricciones sobre los misiles, que considera su única medida disuasoria contra Israel, según la primera fuente.

La llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln y buques de guerra de apoyo a Medio Oriente esta semana ha ampliado las capacidades de Trump para potencialmente tomar acción militar, después de haber amenazado repetidamente con intervenir ante la represión de Irán.

Un alto funcionario israelí con conocimiento directo de la planificación entre Israel y Estados Unidos dijo que Israel no cree que los ataques aéreos por sí solos puedan derrocar a la República Islámica, si ese es el objetivo de Washington.

“…Hopefully Iran will quickly “Come to the Table” and negotiate a fair and equitable deal - NO NUCLEAR WEAPONS - one that is good for all parties. Time is running out, it is truly of the essence! As I told Iran once before, MAKE A DEAL…” - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/H6qLbw3Ndi — The White House (@WhiteHouse) January 28, 2026

“Si vas a derrocar al régimen, tienes que poner tropas sobre el terreno”, dijo a Reuters, señalando que incluso si Estados Unidos matara al líder supremo, el ayatola Ali Jamenei, Irán “tendría un nuevo líder que lo reemplazaría”.

Los Estados del Golfo, aliados de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y anfitriones de importantes bases estadounidenses, temen ser los primeros objetivos de las represalias iraníes, que podrían incluir misiles iraníes o ataques con aviones no tripulados de los hutíes alineados con Teherán en Yemen.

Arabia Saudita, Qatar, Omán y Egipto han presionado a Washington contra un ataque contra Irán. El príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, ha declarado al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que Riad no permitirá que su espacio aéreo ni su territorio se utilicen para acciones militares contra Teherán.

“Estados Unidos puede apretar el gatillo”, dijo una de las fuentes árabes, “pero no asumirá las consecuencias. Nosotros sí”.