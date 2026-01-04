Ataque de EE.UU. a Venezuela: Unión Europea pide evitar una “escalada” y la OEA convoca a su consejo permanente

A través de una declaración emitida este domingo, 26 de los 27 países de la Unión Europea (UE) -todos a excepción de Hungría- llamaron a “evitar una escalada y garantizar una solución pacífica” en Venezuela, luego del ataque militar efectuado por EE.UU. la madrugada del sábado en Caracas y que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien fue sacado a la fuerza del país y trasladado a suelo estadounidense.

“La Unión Europea pide calma y contención a todos los actores para evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis” , plantean en el texto dado a conocer a través del Servición de Acción Exterior de la UE.

Al respecto, señalan que “en este momento crítico es esencial que todos los actores respeten completamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. Asimismo, piden la “liberación incondicional” de los presos políticos encarcelados en Venezuela.

Los firmantes defienden la necesidad de “respeto bajo todas las circunstancias” a los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU. “Los miembros del Consejo de Seguridad tienen una responsabilidad particular en el respeto a estos principios, pilar de la arquitectura de seguridad internacional”, plantearon.

Asimismo, los 26 países recordaron que la UE ha reiterado que Maduro “carece de la legitimidad de un presidente democráticamente electo” y ha pedido una transición pacífica a la democracia que respete su soberanía.

Respecto de Hungría, se conoce que su gobierno ha mantenido silencio sobre la intervención militar estadounidense en Caracas y su primer ministro, Viktor Orbán, solo publicó el sábado un breve mensaje en el que informa de que no hay húngaros heridos por la “acción militar”. Asimismo anunció contactos con las empresas del sector energético húngaro “para prevenir el aumento de precios en Hungría por la crisis venezolana”.

Consejo Permanente de la OEA

Por su parte, esta jornada la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció la convocatoria de su Consejo Permanente para el próximo martes 6 de enero, para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EE.UU.

La sesión del consejo se realizará a las 10.00 hora de la costa este de Estados Unidos (mediodía de Chile) en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington para “considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela”.

La convocatoria la realiza el presidente del Consejo Permanente de la OEA y representante de Colombia, el embajador Luis Ernesto Vargas, en nombre precisamente del gobierno colombiano.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el sábado una desescalada en Venezuela que conduzca a una “salida pacífica” bajo los parámetros del derecho internacional.