    Mundo

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    El sospechoso murió posteriormente en lo que aparenta ser un suicidio, según había informado el alcalde de Taipéi en una rueda de prensa realizada la noche del viernes.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Al menos tres personas murieron y otras 11 resultaron heridas tras una serie de ataques registrados el viernes en el metro de Taipéi.

    Según detallaron las autoridades de Taiwán, el ataque fue perpetrado por un hombre de 27 años, quien detonó bombas de humo en la estación principal de la capital durante la hora punta nocturna, antes de iniciar una agresión con arma blanca contra los pasajeros.

    La policía precisó que el ataque se extendió por distintos puntos del sistema de transporte, incluyendo la estación principal, un distrito comercial subterráneo y otra parada de metro, lo que generó pánico entre los usuarios y un amplio despliegue de seguridad.

    El sospechoso murió posteriormente en lo que aparenta ser un suicidio, según había informado el alcalde de Taipéi en una rueda de prensa realizada la noche del viernes. Las autoridades indicaron que el hombre era buscado por evadir el servicio militar obligatorio.

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Si bien el hecho fue calificado como un “acto deliberado”, las policías señalaron que el motivo del ataque no estaba claro de manera inmediata.

    Durante la jornada de este sábado, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, visitó varios hospitales donde permanecen internadas las víctimas y comprometió una “investigación completa y exhaustiva”. “Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron trágicamente la vida en el horrible y violento ataque de anoche, y transmitir mi pésame a sus familias”, señaló el mandatario.

    Las autoridades confirmaron además que una de las personas fallecidas murió al intentar detener al agresor en la estación principal del metro.

    Testigos relataron escenas de confusión y temor. “Al principio pensé que era un simulacro, pero luego vi a una persona con un cuchillo y lanzando granadas de humo”, afirmó uno de ellos, quien pidió mantener su identidad en reserva.

    Los delitos violentos son poco frecuentes en Taiwán, aunque el país aún recuerda un ataque ocurrido en 2014, cuando un hombre apuñaló a varios pasajeros en el metro de Taipéi, dejando cuatro personas muertas. El autor de ese crimen fue ejecutado en 2016.

