Ataque ruso contra Kiev deja al menos una víctima fatal y siete heridos

Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en la madrugada de este martes en Kiev a causa de un ataque aéreo “combinado” de las Fuerzas Armadas rusas, que ha provocado daños e incendios en múltiples edificios de la capital ucraniana.

“Desafortunadamente, ya tenemos confirmación de una muerte como resultado del ataque”, informó el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko, a través de su canal de Telegram, donde agregó que “según los datos actualizados, también se han confirmado siete heridos”.

El dirigente local, que transmitió su “más sentido pésame a la familia del fallecido”, había señalado previamente la hospitalización de dos heridos a causa del ataque.

Tkachenko informó que los servicios de emergencias están trabajando sobre el terreno para responder a las consecuencias del ataque y relevó que hay médicos disponibles para atender las llamadas de aquellos que lo necesiten. En este sentido, apuntó al rescate de ocho personas de un edificio en el distrito de Dniprovsk cuyas plantas más altas fueron incendiadas por el ataque.

Poco antes, instó a la población a permanecer en los refugios ante la activación de las sirenas a causa de un ataque “combinado” que ha incluido drones y misiles desde múltiples direcciones.

Simultáneamente, el Ministerio de Energía ucraniano alertó, a través de su propio canal de Telegram, de un “ataque combinado masivo” contra infraestructuras energéticas, señalando que los trabajadores comenzarán a valorar las consecuencias una vez termine el ataque y “la situación de seguridad lo permita”.

Estos ataques llegan luego de una jornada de negociaciones con la Unión Europea y múltiples socios comunitarios, tras la cual el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció el apoyo mostrado a Kiev, pero hizo un llamado, “especialmente a la parte estadounidense”, a interceder para evitar bombardeos contra Ucrania, denunciando los ataques aéreos y amenazas que afronta el país.

Asimismo, se producen luego de que el mandatario ucraniano afirmara que el plan de paz propuesto por Estados Unidos para terminar con la guerra con Rusia, ahora tiene menos puntos de los inicialmente planteados y que, en vista de lo anterior, lo considera “viable”.