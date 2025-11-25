BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ataque ruso contra Kiev deja al menos una víctima fatal y siete heridos

    Asimismo, el Ministerio de Energía ucraniano alertó, a través de su canal de Telegram, de un “ataque combinado masivo” contra infraestructuras energéticas.

    Por 
    Europa Press
     
    Cristóbal Palacios
    Ataque en Kiev. Imagen de archivo. Li Dongxu

    Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en la madrugada de este martes en Kiev a causa de un ataque aéreo “combinado” de las Fuerzas Armadas rusas, que ha provocado daños e incendios en múltiples edificios de la capital ucraniana.

    “Desafortunadamente, ya tenemos confirmación de una muerte como resultado del ataque”, informó el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko, a través de su canal de Telegram, donde agregó que “según los datos actualizados, también se han confirmado siete heridos”.

    El dirigente local, que transmitió su “más sentido pésame a la familia del fallecido”, había señalado previamente la hospitalización de dos heridos a causa del ataque.

    Tkachenko informó que los servicios de emergencias están trabajando sobre el terreno para responder a las consecuencias del ataque y relevó que hay médicos disponibles para atender las llamadas de aquellos que lo necesiten. En este sentido, apuntó al rescate de ocho personas de un edificio en el distrito de Dniprovsk cuyas plantas más altas fueron incendiadas por el ataque.

    Poco antes, instó a la población a permanecer en los refugios ante la activación de las sirenas a causa de un ataque “combinado” que ha incluido drones y misiles desde múltiples direcciones.

    Simultáneamente, el Ministerio de Energía ucraniano alertó, a través de su propio canal de Telegram, de un “ataque combinado masivo” contra infraestructuras energéticas, señalando que los trabajadores comenzarán a valorar las consecuencias una vez termine el ataque y “la situación de seguridad lo permita”.

    Estos ataques llegan luego de una jornada de negociaciones con la Unión Europea y múltiples socios comunitarios, tras la cual el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció el apoyo mostrado a Kiev, pero hizo un llamado, “especialmente a la parte estadounidense”, a interceder para evitar bombardeos contra Ucrania, denunciando los ataques aéreos y amenazas que afronta el país.

    Asimismo, se producen luego de que el mandatario ucraniano afirmara que el plan de paz propuesto por Estados Unidos para terminar con la guerra con Rusia, ahora tiene menos puntos de los inicialmente planteados y que, en vista de lo anterior, lo considera “viable”.

    Más sobre:Guerra en UcraniaKievataqueRusia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf reporta muerte de seis aves tras derrame de aceite de soya en Parque Nacional Lauca: decenas están en riesgo

    Zelenski afirma que propuesta de paz de Estados Unidos ahora tiene menos de 28 puntos y “puede ser viable”

    México: detienen a reclutador de sicarios que asesinaron al alcalde de Uruapan

    Cámara aprueba restringir licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Denuncias por difusión de contenido sexual sin consentimiento de mujeres aumenta 444%: Ley Integral lo tipifica como delito

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    3.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    4.
    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    5.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Conaf reporta muerte de seis aves tras derrame de aceite de soya en Parque Nacional Lauca: decenas están en riesgo
    Chile

    Conaf reporta muerte de seis aves tras derrame de aceite de soya en Parque Nacional Lauca: decenas están en riesgo

    Cámara aprueba restringir licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”
    Negocios

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    Moody’s: “Transición energética de Chile se estancará sin una infraestructura de transmisión sólida y almacenamiento”

    Dueño de Fundamenta: “No vamos a aceptar que se diga que Eco Egaña salió adelante por malas artes o influencias indebidas”

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28
    El Deportivo

    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28

    Huachipato se lleva un triunfo clave ante Ñublense y se acerca a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana

    Sin Paulo Díaz: River Plate cae ante Racing en la última jugada y es eliminado del Clausura argentino

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    Ataque ruso contra Kiev deja al menos una víctima fatal y siete heridos
    Mundo

    Ataque ruso contra Kiev deja al menos una víctima fatal y siete heridos

    Zelenski afirma que propuesta de paz de Estados Unidos ahora tiene menos de 28 puntos y “puede ser viable”

    México: detienen a reclutador de sicarios que asesinaron al alcalde de Uruapan

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad