    Zelenski afirma que propuesta de paz de Estados Unidos ahora tiene menos de 28 puntos y “puede ser viable”

    El mandatario señaló que en medio de las negociaciones realizadas el fin de semana en Ginebra se han considerado "elementos adecuados" a un nuevo borrador presentado.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este lunes en su discurso vespertino que el plan de paz propuesto por Estados Unidos para terminar con la guerra con Rusia, ahora tiene menos puntos de los inicialmente planteados y que, en vista de lo anterior, lo ve “viable”.

    En su alocución, Zelenski señaló que la propuesta “ya no (tiene) 28” puntos, sino menos, y que “la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede ser viable”, tras el regreso de la delegación ucraniana desde Ginebra tras las negociaciones con la parte estadounidense y socios europeos, la que se desarrolló durante el fin de semana y se extendió hasta este lunes.

    “Ahora, la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede ser viable. Tras Ginebra, quedan menos puntos (ya no 28) y se han tenido en cuenta muchos de los elementos adecuados en este marco”, afirmó Zelenski, aunque reconoció que “queda trabajo por hacer”.

    “Nuestro equipo ya informó hoy sobre el nuevo borrador de medidas, y este es, sin duda, el enfoque correcto”, insistió.

    El mandatario agradeció que “la mayor parte del mundo esté dispuesta a ayudar” y destacó que “Ucrania no está sola”, señalando a varios líderes, entre ellos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el del Consejo Europeo, António Costa, a quienes agradeció “su claro y sincero apoyo”.

    Asimismo, mostró también su gratitud con “que la parte estadounidense esté abordando este asunto de forma constructiva”. En este sentido, manifestó que abordará “los temas delicados” con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y subrayó que “Ucrania nunca será un obstáculo para la paz”.

    Zelenski también abordó los ataques aéreos y amenazas que afronta Ucrania actualmente y llamó a todos los socios de Kiev, “especialmente la parte estadounidense”, a interceder para evitar bombardeos contra Ucrania.

    “Esto, de hecho, lo pueden garantizar quienes realmente tienen fuerza en el mundo. Y mucho depende de Estados Unidos”, aseguró, aun apuntando que “Rusia inició esta guerra y es Rusia quien debe ponerle fin”.

    Horas antes, los líderes de la Unión Europea y de la Unión Africana han reiterado desde Angola su apoyo a una paz “justa, integral y duradera” en el caso de Ucrania, así como en otros conflictos.

    Los europeos han valorado lunes el impulso en las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos, aunque han insistido en que será el bloque el que tenga la última palabra sobre cuestiones como la aplicación de sanciones contra Moscú, el uso de los activos rusos congelados o la adhesión de Ucrania al bloque.

