Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

La iglesia mormona Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la ciudad Grand Blanc fue afectada por un incendio de importantes proporciones.

Las autoridades estadounidenses elevaron a cuatro el número de víctimas mortales en el ataque ocurrido la mañana de este domingo en la iglesia mormona Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la ciudad Grand Blanc, emplazada en el estado de Michigan, Estados Unidos.

Así lo confirmó en un punto de prensa el jefe del Departamento de Policía de Grand Blanc, William Renye, después de encontrar “dos cadáveres más” al interior del templo, al que el sospechoso encendió fuego tras el tiroteo.

Estos dos cuerpos se suman así a los dos fallecidos heridos a bala por parte del asesino, un hombre de 40 años del barrio de Burton, en la ciudad vecina de Flint, identificado como Thomas Jacob Sanford, quien murió tras recibir un disparo percutado por agentes de la policía.

Thomas Sanford, el sujeto sindicado como autor del tiroteo en iglesia de Michigan.

El sospechoso -un veterano de la guerra de Irak de 2003, según confirmó la Armada estadounidense a la cadena de televisión CNN- embistió su vehículo contra la iglesia mientras había cientos de personas en misa y utilizó gasolina para prenderle fuego después, detalló un agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Detroit.

En tanto, el FBI confirmó que está investigando este ataque que dejó a al menos ocho heridos, como un “acto de violencia selectiva”.

