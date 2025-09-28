Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja al menos 2 muertos y varios heridos

Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas el domingo en un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado de Michigan, en Estados Unidos.

Las autoridades afirman que un hombre armado embistió con un vehículo la fachada de la iglesia durante un servicio religioso multitudinario, comenzó a disparar y luego provocó un incendio intencional que se convirtió en un gran siniestro.

“Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento”, publicó el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

Además, al informar que “la iglesia sufre un incendio activo”, el departamento policial instaba a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. “Por favor, eviten la zona”, solicitaron al resto de la población.

Los investigadores identificaron al victimario como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, residente de la cercana ciudad de Burton. Grand Blanc es un suburbio de Flint, Michigan, y está a aproximadamente una hora en auto al norte de Detroit.

Ante este siniestro, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red Truth Social: “He sido informado sobre el horrendo tiroteo que tuvo lugar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan. El FBI llegó de inmediato al lugar y liderará la investigación federal, además de brindar total apoyo a las autoridades estatales y locales”.

Confirmó que “el sospechoso está muerto, pero aún queda mucho por esclarecer. Esto parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre lo hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias”.

Terminó mencionando que “¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!”.