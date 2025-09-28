Trump condena el tiroteo en iglesia en Michigan: “Esta epidemia de violencia debe terminar de inmediato“

Este domingo se registró un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo a medios internacionales, el templo también se incendió, al parecer, de forma intencional. Hasta ahora, se registran nueve heridos y un muerto.

Ante este siniestro, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales: “He sido informado sobre el horrendo tiroteo que tuvo lugar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan. El FBI llegó de inmediato al lugar y liderará la investigación federal, además de brindar total apoyo a las autoridades estatales y locales".

Confirmó que “ el sospechoso está muerto , pero aún queda mucho por esclarecer. Esto parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre lo hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias".