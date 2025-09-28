Van Klaveren y postulación de Michelle Bachelet a la ONU: “Es una candidata sólida, es competitiva y no es solamente la percepción nuestra”

El canciller Alberto van Klaveren, se refirió durante la mañana de este al discurso pronunciado este martes por el Presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde el mandatario anunció que Chile nominará a Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo, apuntando que “es una candidata sólida, es competitiva y no es solamente la percepción nuestra”.

En conversación con Mesa Central en Canal 13, es que el canciller apuntó que “si no le viéramos posibilidades no presentaría por la candidatura”, añadiendo que “Yo creo que es una candidata sólida, es competitiva y no es solamente la percepción nuestra, es también la percepción de otros países, tanto de América Latina como de fuera de América Latina”.

Sin entrar en detalles sobre los países con los que han existido conversaciones, el canciller explicó que existe “una buena predisposición”, apuntando que “ fue Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en esa capacidad tuvo contacto con muchísimos países, y lo mismo puedo decir en su calidad de primera directora general de ONU Mujeres”.

“Han habido expresiones de simpatía, lo cierto, pero los compromisos concretos, específicos, se producen una vez que se formalizan las candidaturas”, detalló.

En la misma línea, según explicó respecto al gasto que significará esta candidatura, el canciller señaló que “es difícil hacer un cálculo. Hay países que gastan mucho, hay países que gastan mucho menos, y la verdad es que nosotros pensamos asumir esto con cargo a nuestro presupuesto normal. Será una candidatura austera, como corresponde a los tiempos”.

Cuestionamientos internos

En la ocasión el ministro de Relaciones Exteriores, además abordó los cuestionamientos internos que han surgido al anuncio del Presidente Boric, señalando que existió un contacto previo con distintas personalidades, pero se mantuvo en reserva.

“Hubo contactos previos, digamos con distintas personalidades. Por supuesto, aquí no se puede hacer un proceso altamente institucionalizado de consulta por las características que tiene una candidatura. Cualquier candidatura implica también un cierto grado de reserva, hay también un elemento, digamos, de sorpresa en el anuncio mismo desde el punto de vista internacional”, señaló.

De acuerdo a lo que agregó, “Aquí uno podría pensar partidos políticos. Resulta que en Chile hay más de 20 partidos constituidos. Hay 18 partidos, si mal no recuerdo, representados en el Congreso. Entonces, ¿Dónde uno pone la línea? ¿A qué partidos uno le comunica? ¿Y a cuáles no?“.

En la misma línea, sobre el momento de la presentación, el canciller señaló que el anuncio se realizó debido a que “mientras más se acerca la elección presidencial más está el peligro de que esto se politice y se transforme en un tema de campaña”, añadiendo que “Yo quiero recordar que el tema de la candidatura de la presidenta Bachelet a la Secretaría General de la Nación Unida se ha planteado muchos años atrás ya”.