Bondi afirma que “seguirá luchando” por Trump después de que la despidiera de su puesto como fiscal general de EE.UU.

La ex fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se pronunció este jueves después de ser despedida de su cargo por el presidente Donald Trump, afirmando que está “encantada” con el cambio de trabajo y que seguirá luchando por su Administración.

En un comunicado publicado en las redes sociales, tras conocerse la noticia de su destitución esta misma jornada, Bondi aseguró que “durante el próximo mes trabajaré incansablemente para facilitar la transición del cargo de fiscal general al extraordinario Todd Blanche” , en referencia al subprocurador general, y exabogado personal de Trump, que asumirá el cargo de fiscal general interino.

En su publicación, además dijo que está “encantada” con el importante puesto en el sector privado que asumirá, aunque sin especificar cuál será, desde ​​donde continuará “luchando por el presidente Trump y esta Administración”.

Over the next month I will be working tirelessly to transition the office of Attorney General to the amazing Todd Blanche before moving to an important private sector role I am thrilled about, and where I will continue fighting for President Trump and this Administration.… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) April 2, 2026

“Dirigir los esfuerzos históricos y sumamente exitosos del presidente Trump para hacer de Estados Unidos un país más seguro ha sido el honor de mi vida, y sin duda el primer año más trascendental del Departamento de Justicia en la historia estadounidense”, añadió.

La exprocuradora general luego se refirió a sus logros durante sus 14 meses en el cargo. “Desde febrero de 2025, hemos logrado la tasa de homicidios más baja en 125 años, las primeras condenas por terrorismo contra miembros de Antifa, desmantelado bandas nacionales y transnacionales en todo el país, detenido a más de 90 figuras clave de cárteles y obtenido 24 fallos favorables en la Corte Suprema”, detalló.

Para finalizar su texto diciendo que “siempre estaré agradecida por la confianza que el presidente Trump depositó en mí para hacer de Estados Unidos un lugar seguro de nuevo” .

Después de anunciar su despido, el mandatario estadounidense aseguró en redes sociales que “Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año".

A lo que añadió: “Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una ofensiva masiva contra el crimen en todo nuestro país, con los asesinatos cayendo a su nivel más bajo desde 1900″ .

“Queremos mucho a Pam, y pronto asumirá un nuevo cargo muy necesario e importante en el sector privado, cuya fecha se anunciará próximamente”, apuntó el mandatario estadounidense en su cuenta en Truth Social.

Hace unos meses atras, Trump ya había expresado su frustración por lo que consideraba un compromiso insuficiente de la exfiscal general para llevar a juicio a sus enemigos políticos de la época en que estuvo a punto de ir a la cárcel tras su primer mandato presidencial.

En septiembre del año pasado, el jefe de Estado norteamericano incluso publicó un mensaje en redes sociales que parecía estar dirigido directamente a Bondi.

“Pam: He revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen que, en esencia, es la misma vieja historia de la última vez: pura palabrería y ninguna acción. No se está haciendo nada”, escribió en una publicación en Truth Social que luego borró, como informó The Independent.

La exsecretaria de Justicia también recibió críticas, tanto de seguidores de Trump como de la oposición demócrata en el Senado, por la forma en cómo gestionó los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.