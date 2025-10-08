SUSCRÍBETE
Mundo

Brandon Judd es confirmado por el Senado de EE.UU. como el nuevo embajador para Chile

Nominado por el Presidente Trump en diciembre pasado, el ex presidente del sindicato de Patrulla Fronteriza fue una de las 4 personas confirmadas por la Cámara Alta norteamericana. Así, su nombramiento refuerza la presencia de Idaho, un estado republicano, en puestos federales estratégicos.

Marta QuinterosPor 
Marta Quinteros
Trump estrecha la mano de Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, mientras recibe el respaldo del grupo durante una reunión en la Torre Trump en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 7 de octubre de 2016. Foto: Archivo Mike Segar

Brandon Judd, ex presidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, fue confirmado este miércoles como el nuevo embajador de ese país en Chile.

Según informó el periódico local Idaho Statesman, Judd formó parte de un grupo de cuatro idahenses confirmados el mismo día para que ocupen cargos en la administración del Presidente republicano Donald Trump, consolidando la presencia de Idaho, un estado predominantemente republicano al noroeste de EE.UU., en puestos federales estratégicos.

Los otros tres confirmados fueron Bart Davis, como fiscal federal del distrito, Alex Adams en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y Michael Boren en el Departamento de Agricultura. La votación, 51 a 47, siguió la línea del partido y puso fin a meses de retrasos por disputas políticas entre republicanos y demócratas.

La moción para cerrar el debate en la designación del nuevo embajador de ese país en Chile ya había sido aprobada el lunes por el Senado norteamericano. Y el viernes pasado, el Senado aprobó seguir adelante con la tramitación de las nominaciones de la administración Trump.

De esta manera, Chile finalmente tiene embajador estadounidense casi nueve meses después del inicio del segundo mandato de Trump, después de que los demócratas del Senado maniobraran para bloquear las decisiones del Presidente. La mayoría republicana de la cámara, a su vez, modificó las reglas del Senado para que los nombramientos de Trump se procesaran en grupo, en lugar de uno por uno, explica el diario idahense.

El agente de la Patrulla Fronteriza Brandon Judd habla el día en que Trump realiza un mitin de campaña en Prescott Valley, Arizona, EE. UU., el 13 de octubre de 2024. Foto: Archivo Go Nakamura

¿Quién es Brandon Judd?

Judd trabajó como agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. durante más de 25 años. También fue presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBCP) -que representa a unos 18.000 agentes y personal de apoyo de ese organismo- durante 11 años, hasta su jubilación en mayo de 2024.

Brandon me ayudó a desarrollar e implementar las políticas de seguridad fronteriza más efectivas en la historia de nuestra nación”, declaró Trump al anunciar la nominación de Judd.

“También he visto cómo Brandon representó incansable y honorablemente a los agentes de la Patrulla Fronteriza que lo eligieron como su voz en todos los asuntos, especialmente en sus esfuerzos por asegurar las fronteras de nuestro gran país y mantener a todos los estadounidenses seguros”, añadió en esa ocasión.

Judd comenzó como agente de campo en 1997, embarcándose en una carrera de 27 años con la Patrulla Fronteriza. En 2002, fue seleccionado como líder del equipo de operaciones especiales de montaña en Naco, Arizona, donde supervisó la interdicción de inmigrantes indocumentados.

Nueve años más tarde, fue elegido presidente del local más grande de la Patrulla Fronteriza en Tucson, donde cumplió un mandato de dos años. Durante su carrera, Judd también estuvo asignado a dos sectores de la frontera norte: Houlton, Maine y Havre, Montana, de acuerdo con la estación de radio local de Arizona, Ktar-FM.

Durante sus apariciones en televisión, criticó las políticas de inmigración del ex Presidente demócrata Joe Biden, particularmente el aumento del número de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera sur.

Biden sólo está preocupado por su futuro político. La seguridad de sus compatriotas estadounidenses es secundaria a ese objetivo”, escribió Judd en una columna de opinión de Fox News publicada a fines de febrero. “Trágicamente, hemos presenciado el resultado catastrófico de sus decisiones políticas egocéntricas durante más de tres años”, criticó.

“Brandon enorgullecerá a nuestro país”

Los cuatro idahenses designados se unen ahora a otro residente del estado, Tom Schultz, en la administración presidencial. Schultz, exdirector del Departamento de Tierras de Idaho y vicepresidente de recursos y asuntos gubernamentales de la empresa maderera Idaho Forest Group, fue nombrado jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos en febrero.

“¡Felicitaciones a todos nuestros idahenses, confirmados oficialmente por el Senado para servir en la administración del presidente Donald Trump!”, publicó Little en X. “Los idahenses tenemos la suerte de contar con líderes tan destacados que nos defienden a nivel federal”.

Cuando recién nominó a Judd, Trump valoró: “Estoy seguro de que Brandon representará a Estados Unidos de la misma manera que representó a todos los agentes de base de la Patrulla Fronteriza como presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. Brandon enorgullecerá a nuestro país”.

Más sobre:Brandon JuddDonald TrumpIdahoEmbajadorJoe BidenSenadoPartido RepublicanoMundo

