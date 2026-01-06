SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    Padilha ha indicado que entre estos materiales destacan los equipos y medicamentos destinados a pacientes con problemas renales dado que las acciones del Ejército estadounidense se saldaron con la destrucción de un centro de distribución.

    Por 
    Europa Press

    El ministro de Sanidad de Brasil, Alexandre Padilha, ha anunciado el envío de un paquete de ayuda a Venezuela, principalmente con material sanitario, tras el ataque perpetrado el fin de semana por Estados Unidos y que derivo en la captura de Nicolás Maduro.

    Padilha ha indicado que entre estos materiales destacan los equipos y medicamentos destinados a pacientes con problemas renales dado que las acciones del Ejército estadounidense se saldaron con la destrucción de un centro de distribución.

    Así, ha destacado la “solidaridad brasileña”, que responde “tanto a razones humanitarias como a la necesidad de proteger la salud a nivel regional”.

    "Estamos buscando movilizar, utilizando la estructura del SUS (Sistema Único de Salud) y empresas privadas, insumos para diálisis y medicamentos, y brindaremos ese apoyo al pueblo venezolano, cuyo centro de distribución fue atacado”, ha afirmado en un comunicado.

    El ministro ha explicado que Venezuela cuenta con aproximadamente 16.000 pacientes en tratamiento de diálisis, lo que representa cerca del 10% del número de pacientes en Brasil, donde casi 170.000 personas reciben diálisis permanente a través del sistema público.

    Padilha, que ha insistido en la importancia de tomar medidas para evitar el “colapso” del sistema sanitario venezolano, ha hecho hincapié en que Brasil “tiene frontera” con Venezuela, por lo que cualquier problema sanitario podría afectar a la población brasileña.

    Más sobre:MundoVenezuelaBrasilEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nada detiene al cobre: metal rojo logra nuevos máximos históricos y quiebra dos marcas en Londres y Nueva York

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Alcalde revela que desde 2019 no se realizaban inspecciones de seguridad en bar afectado por mortal incendio en Suiza

    ¿Qué ve Michael Burry en el petróleo de Venezuela y en las refinerías de la Costa del Golfo?

    Detienen a cuatro sujetos tras robo a empresa en Quinta Normal: uno mantenía una orden vigente por el mismo delito

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Lo más leído

    1.
    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    2.
    Guaidó ante críticas de Boric por intervención de EE.UU en Venezuela: “¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar sometido al pueblo venezolano durante más años?"

    Guaidó ante críticas de Boric por intervención de EE.UU en Venezuela: “¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar sometido al pueblo venezolano durante más años?"

    3.
    Qué es la doctrina Monroe y por qué Trump la invocó tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela

    Qué es la doctrina Monroe y por qué Trump la invocó tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela

    4.
    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”
    Chile

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Detienen a cuatro sujetos tras robo a empresa en Quinta Normal: uno mantenía una orden vigente por el mismo delito

    Ministerio del Medio Ambiente declara al Río Mapocho como humedal urbano

    Nada detiene al cobre: metal rojo logra nuevos máximos históricos y quiebra dos marcas en Londres y Nueva York
    Negocios

    Nada detiene al cobre: metal rojo logra nuevos máximos históricos y quiebra dos marcas en Londres y Nueva York

    ¿Qué ve Michael Burry en el petróleo de Venezuela y en las refinerías de la Costa del Golfo?

    Reajuste del sector público: Grau dice que “norma de amarre” será difícil que se apruebe, pero “es importante discutirlo”

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026
    Tendencias

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas
    El Deportivo

    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

    Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

    El Estado paga su deuda con el antidopaje: Chile logra un acuerdo con la WADA y evita sanciones internacionales

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)
    Cultura y entretención

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Alcalde revela que desde 2019 no se realizaban inspecciones de seguridad en bar afectado por mortal incendio en Suiza
    Mundo

    Alcalde revela que desde 2019 no se realizaban inspecciones de seguridad en bar afectado por mortal incendio en Suiza

    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    Guterres pide a las autoridades iraníes tomar medidas para “evitar más víctimas” tras las últimas protestas

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso