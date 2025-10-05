SUSCRÍBETE
Mundo

Brasil investiga al menos otras 13 muertes por consumo de alcohol adulterado tras un repunte de casos

Hasta el momento los casos sospechosos serían 195, la mayoría en el estado de Sao Paulo. El ministro de salud brasileño anunció la compra de 2.500 unidades de un antídoto utilizado en casos de intoxicación por metanol.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press

El Ministerio de Salud de Brasil informó este sábado del repunte de posibles intoxicaciones por metanol tras la ingesta de alcohol adulterado, con hasta 195 casos sospechosos y al menos 13 muertos presuntamente por esta causa.

De ese total, se confirmaron 14 intoxicaciones por metanol mientras que el resto se encuentran bajo estudio.

Por el momento, las autoridades sanitarias sólo han podido certificar la muerte de dos personas a causa de la ingesta de bebidas adulteradas y los otros 11 fallecimientos siguen siendo investigados como sospechosos.

La mayoría de los afectados pertenecen al estado de Sao Paulo, con un total de 162 casos sospechosos más los dos fallecimientos ya confirmados.

Los otros dos estados con mayor número de intoxicaciones son Pernambuco, con 11, y Mato Grosso, con cinco, según los datos gubernamentales recogidos por Agência Brasil.

Hasta este viernes, la cantidad de personas sospechosas de haber sido intoxicadas creció en unos 80 casos, lo que supone un grave repunte para el país. Además, en los últimos días, se han desarrollado diversas operaciones policiales contra está práctica y se han detenido a 41 individuos, 11 solo durante la jornada del sábado.

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, comunicó la compra de 12.000 ampollas de etanol farmacéutico y 2.500 unidades de fomepizol, un antídoto utilizado en casos de intoxicación por metanol, a una empresa japonesa.

“El medicamento, que antes no estaba disponible en Brasil, se adquirió con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y llegará la próxima semana”, indicó, añadiendo que “esta ampliación garantiza que ningún paciente se quede sin acceso al tratamiento adecuado”.

Las autoridades sanitarias califican la intoxicación por metanol como una “emergencia médica extremadamente grave”, ya que la ingesta de esta sustancia supone su metabolización en productos tóxicos que pueden provocar la muerte.

Los síntomas suelen ser la pérdida de la capacidad de visión y malestar generalizado.

