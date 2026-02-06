Canciller iraní llega a Omán con la intención de alcanzar un acuerdo nuclear “justo y mutuamente aceptable” con EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, llegó en las últimas horas de este jueves a Mascate, en Omán, y fue recibido por las autoridades del país de Medio Oriente donde está previsto que este viernes se inicien las negociaciones sobre el programa nuclear iraní con la Administración de Donald Trump.

Araqchi arribó a la capital omaní acompañado por los viceministros de su cartera, Majid Tajt Ravanchi y Hamid Ghanbari, y su portavoz, Esmaeil Baqaei. A ellos se sumarían varios diplomáticos, según confirmó la agencia de noticias IRNA.

En Omán fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores del sultanato, Badr Albusaidi, antes del comienzo de las conversaciones indirectas con la delegación estadounidense que se efectuarán el viernes a las 10.00 horas locales (03.00 horas de Chile).

Poco antes, el portavoz de la cartera diplomática sostuvo en la red social X que “esta iniciativa diplomática se lleva a cabo con autoridad y con el objetivo de alcanzar un acuerdo justo, mutuamente aceptable y honorable sobre la cuestión nuclear”.

De la misma forma, Baqaei advirtió que “las amargas experiencias del pasado, incluidos los incumplimientos de promesas anteriores (...) están frescas en nuestra memoria, y siempre consideramos que es nuestro deber exigir los derechos de la nación iraní”.

Además aludió a “intervenciones extranjeras”, como los ataques efectuados primero por Israel y posteriormente por Estados Unidos en junio del pasado año.

El funcionario agregó que, pese a ello, “tenemos la responsabilidad de no dejar pasar ninguna oportunidad diplomática para garantizar los intereses de la nación iraní y salvaguardar la paz y la tranquilidad en la región”, antes de manifestar su agradecimiento a los países vecinos “amigos” por su “sentido de la responsabilidad y preocupación” a la hora de facilitar estas conversaciones.

“Esperamos que la parte estadounidense también participe en este proceso con responsabilidad, realismo y seriedad”, agregó sobre el equipo representado por el enviado especial, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner, quienes ya se encuentran en Mascate.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró por su parte que el mandatario estadounidense “ha sido bastante claro en sus exigencias al régimen iraní, ha sido sido muy explícito en cuanto a la capacidad nuclear cero, y quiere ver si se puede llegar a un acuerdo”.

En rueda de prensa, Leavitt recordó que mientras se llevan a cabo estas negociaciones “el presidente tiene muchas opciones a su disposición, aparte de la diplomacia, como comandante en jefe del Ejército más poderoso de la historia del mundo”.