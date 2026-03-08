Candidato al Congreso en Colombia es detenido tras control policial por presunto intento de soborno

Un operativo de control realizado por la policía colombiana en la ciudad de Leticia terminó con la detención del exgobernador Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Amazonas, luego de que los funcionarios encontraran una bolsa con una importante suma de dinero en efectivo y lo acusaran de intentar influir en el procedimiento ofreciendo dinero a los uniformados.

Según reportan medios locales, el hecho se registró en las cercanías del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, en la capital amazónica, donde efectivos policiales efectuaban fiscalizaciones preventivas a vehículos que transitaban por el sector.

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, los policías se aproximaron a un automóvil particular en el que se encontraba el aspirante al Congreso.

Durante la inspección, los funcionarios habrían advertido una acción que consideraron sospechosa. Según el reporte preliminar, una bolsa habría sido lanzada hacia un área con vegetación cercana al lugar donde se realizaba el control.

Tras revisar el sector, los uniformados encontraron el paquete y comprobaron que contenía dinero en efectivo por un monto cercano a los 20 millones de pesos colombianos (casi 5 millones de pesos chilenos).

De acuerdo con el informe policial, el propio Moreno habría reconocido que el dinero era suyo.

Acusación de intento de soborno

Mientras se desarrollaba el procedimiento, la policía indicó que el candidato habría ofrecido dinero a los funcionarios con el objetivo de evitar que continuaran con la revisión y las diligencias correspondientes.

A raíz de esta situación, los uniformados procedieron a detenerlo en el lugar por el presunto delito de cohecho, una figura penal que sanciona a quienes intentan sobornar a funcionarios públicos.

Posteriormente, el candidato fue puesto a disposición de la Fiscalía, institución encargada de investigar el caso y determinar si existieron responsabilidades penales.

Durante las últimas horas, la policía informó que Moreno fue dejado en libertad, aunque esto no significa el cierre del caso.

El aspirante al Congreso deberá comparecer ante las autoridades judiciales mientras continúa la investigación, que busca establecer el origen del dinero encontrado y si hubo o no un intento de soborno durante el control policial.

Hasta ahora no se ha confirmado si los recursos podrían estar vinculados a eventuales irregularidades en el ámbito electoral.

Reacción del partido

Tras conocerse el incidente, el partido Centro Democrático -colectividad política del expresidente Álvaro Uribe- solicitó que el caso sea investigado con rapidez.

Desde la agrupación indicaron que el propio candidato debe entregar explicaciones públicas sobre lo ocurrido, especialmente respecto al dinero encontrado durante el procedimiento.

Cabe señalar que Víctor Hugo Moreno compite por un escaño en la Cámara de Representantes por el departamento de Amazonas, una región fronteriza de la Amazonía colombiana con Brasil y Perú.