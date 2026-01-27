Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

Chris Madel anunció que retirará su candidatura a la nominación republicana para gobernador de Minnesota, citando el manejo de la aplicación de la ley migratoria por parte de los republicanos a nivel nacional en su estado.

Chris Madel, un abogado de Minneapolis que representó al agente de inmigración que disparó fatalmente a Renée Good el 7 de enero pasado, dijo el lunes que estaba poniendo fin a su campaña republicana para gobernador de Minnesota después de que un segundo manifestante, Alex Pretti, fuera asesinado por autoridades federales en la misma ciudad, el sábado.

“No puedo apoyar la represalia declarada por los republicanos a nivel nacional contra los ciudadanos de nuestro estado, ni puedo considerarme miembro de un partido que lo haría”, declaró Madel en un video publicado en la red social X.

Madel, de 59 años, fue un paso más allá que la mayoría de los republicanos en su video de 11 minutos, diciendo que si bien apoya el objetivo de deportar “lo peor de lo peor” de Minnesota, cree que la operación de control de inmigración de la administración Trump en las Ciudades Gemelas ha ido demasiado lejos.

Afirmó que los ciudadanos estadounidenses, “en particular los de color, viven con miedo”. “Los ciudadanos estadounidenses llevan documentos para demostrar su ciudadanía”, dijo Madel. “Eso está mal”.

En el video, Madel enfatizó su apoyo a los objetivos originales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en su Operación Metro Surge en su estado. Sin embargo, argumentó que la operación “se ha expandido mucho más allá de su enfoque declarado en amenazas reales a la seguridad pública”.

Madel comentó que había escuchado personalmente de agentes del orden locales, asiáticos e hispanos, que habían sido detenidos por el ICE. “He leído y hablado para ayudar a innumerables ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos en Minnesota debido al color de su piel”, afirmó. “Conducir siendo hispano no es un delito”, afirmó. “Conducir siendo asiático tampoco lo es”.

También criticó duramente la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de ingresar a domicilios sin orden judicial, como se reveló en una denuncia. Argumentó además que era inconstitucional instrumentalizar las investigaciones penales contra oponentes políticos y que el ICE realizara redadas domiciliarias basándose únicamente en órdenes judiciales civiles “que solo necesitan ser firmadas por un agente de la patrulla fronteriza”. “Eso es inconstitucional y está mal”, declaró, calificando las operaciones del ICE en el estado de “desastre absoluto”.

La decisión de Madel se produce después de que agentes federales mataran a Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos del Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Minneapolis, quien protestaba contra las medidas migratorias. Un análisis de video de CNN parece mostrar a un agente federal de inmigración quitándole un arma a Pretti justo antes de que los agentes le dispararan mortalmente.

“Tengo que mirar a mis hijas a los ojos y decirles: ‘Creo que hice lo correcto’”, dijo Madel. “Y eso es lo que estoy haciendo hoy”.

Madel, quien nunca ha ocupado un cargo electo, lanzó su candidatura en diciembre como un político outsider y un férreo defensor de las fuerzas del orden. El abogado, uno de los casi 12 candidatos en las primarias republicanas para gobernador, contaba con el respaldo de la Federación de Oficiales de Policía de Minneapolis.

Este mes, cobró notoriedad por brindar representación legal a Jonathan Ross, el agente del ICE que disparó a Good, una mujer de 37 años de Minneapolis, el 7 de enero.

Madel se encontraba entre un amplio grupo de candidatos que buscaban reemplazar al gobernador demócrata Tim Walz, quien abandonó su candidatura a la reelección a principios de este mes. El actual gobernador había sido compañero de fórmula de Kamala Harris cuando ella perdió las elecciones presidenciales de 2024 ante Trump.

Otros candidatos republicanos incluyen al fundador y director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, un negacionista electoral cercano a Trump; la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth; el Dr. Scott Jensen, exsenador estatal que fue candidato a gobernador del partido en 2022; y la representante estatal Kristin Robbins.

La senadora demócrata estadounidense Amy Klobuchar ha presentado la documentación para postularse, pero aún no ha lanzado públicamente una campaña para suceder a Walz. El medio Politico informó que Klobuchar planeaba lanzar oficialmente su campaña para gobernadora este lunes, pero la retrasó a raíz del tiroteo mortal contra Alex Pretti, según dos personas familiarizadas con los planes de la demócrata de Minnesota.

No se espera que Klobuchar se enfrente a un oponente demócrata serio al entrar en la contienda por la gobernación, lo que le da un margen de maniobra tanto en su cronograma de anuncios como en su postura sobre inmigración. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, un conocido progresista que se consideraba un posible candidato, confirmó la semana pasada que no se postularía para el cargo, destacó Político.

Según el diario Minnesota Reformer, en las últimas semanas, Madel había tenido un buen desempeño en las encuestas locales del Partido Republicano, especialmente para un candidato con poca reputación y sin experiencia política. “Madel se presentó como un político independiente que podría ganarse el apoyo de los votantes gracias a las habilidades de comunicación que ha desarrollado durante sus décadas como abogado defensor”, indicó el medio.

Madel aportó a la contienda 30 años de experiencia como abogado, incluyendo casos de corrupción corporativa. También defendió a agentes del orden, incluyendo el caso de 2024 de un policía estatal de Minnesota que disparó mortalmente a un hombre negro tras una parada de tráfico. La fiscalía retiró los cargos contra el policía Ryan Londregan por el asesinato de Ricky Cobb II, argumentando que el caso habría sido difícil de probar.

Ningún candidato republicano ha ganado unas elecciones estatales en Minnesota desde 2006, un hecho que Madel destacó en su mensaje de video. “Los republicanos a nivel nacional han hecho casi imposible que un republicano gane unas elecciones estatales en Minnesota”, afirmó.