Carlos III elogia el “compromiso” de Trump con la paz en cena de gala en el Castillo de Windsor

El rey Carlos III elogió este miércoles el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, para encontrar soluciones a algunos de los conflictos internacionales, aunque no mencionó ninguno de ellos de manera específica

El monarca alabó el “compromiso personal” del inquilino de la Casa Blanca “para encontrar soluciones a algunos de los conflictos más intrincados del mundo”, durante el discurso que realizó antes de un banquete en el Castillo de Windsor, en el marco de la visita de Estado de Trump a Reino Unido.

Una intervención que Carlos III comenzó haciendo referencia al “gran placer” para él como para la reina consorte, Camila, de recibir a Trump y a la primera dama, Melania, en la residencia real. Una reunión que además calificó de “única” e “importante”, sosteniendo que refleja el vínculo entre ambos países.

El mismo lazo entre Estados Unidos y Reino Unido que fue clave en su discurso. “Nuestros pueblos han luchado y muerto juntos por los valores que apreciamos”, afirmó el monarca antes de agregar que sus países “mantienen la relación más estrecha en materia de defensa, seguridad e inteligencia jamás conocida”.

Carlos III también aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje de unión entre los aliados de la OTAN, especialmente entre EE.UU. y el resto de naciones europeas. “Hoy, mientras la tiranía amenaza una vez más a Europa, nosotros y nuestros aliados nos unimos en apoyo a Ucrania para disuadir la agresión y asegurar la paz”, manifestó.

Por su parte, Trump, durante su turno de tomar la palabra, manifestó que su segunda visita de Estado a Reino Unido es “uno de los mayores honores” de su vida. Para él ha sido un “privilegio singular” ser el primer presidente estadounidense en ser recibido aquí dos veces en visita de Estado, reconoció.

Además dijo que él y Melania están “profundamente agradecidos” con los reyes británicos. “Tengo mucho respeto por usted y mucho respeto por su país”, añadió en una intervención inusual para Trump, en la que no dio cabida a la improvisación, respetando un guion y adoptando un tono serio.

Los asistentes al banquete de Estado

A la cena acudieron 160 invitados, entre los que se encontraban tanto miembros de la familia real británica como de la Administración de Trump. También asistieron el primer ministro británico, Keir Starmer, y varios empresarios, entre ellos los directores ejecutivos de gigantes tecnológicos estadounidenses como Sam Altman de OpenAI y Jensen Huang de NVIDIA.

Además estaba el magnate de los medios Rupert Murdoch, que recientemente fue demandado por el presidente estadounidense por un informe que le vinculaba con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El banquete de Estado fue precedido de protestas en Londres, donde alrededor de 5.000 personas recorrieron sus calles ondeando banderas y llevando pancartas para dejar clara su oposición a Trump, con mensajes como “Bienvenidos inmigrantes. Trump no es bienvenido” y “No al racismo. No a Trump”.

La visita oficial de Trump a Reino Unido continuará mañana con su viaje a la casa de campo de Starmer, en Buckinghamshire, para una reunión bilateral. Ambos líderes estarán acompañados por los directores ejecutivos del sector tecnológico para anunciar nuevas alianzas tecnológicas, según un funcionario estadounidense.