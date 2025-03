“Carreteras llenas de cadáveres”: alauitas aterrorizados huyen de los ataques en Siria

Durante dos días, Rihab Kamel y su familia se escondieron aterrorizados en su baño en la ciudad de Baniyas mientras hombres armados irrumpían en el barrio, persiguiendo a miembros de la minoría alauita de Siria.

La ciudad costera es parte del corazón alauita de Siria, que ha sido víctima de la violencia más feroz desde que el expresidente Bashar al-Assad fuera derrocado en diciembre.

“Apagamos las luces y nos escondimos. Cuando pudimos huir de nuestro barrio de Al-Qusour encontramos las calles llenas de cadáveres”, explicó a la AFP Kamel, una madre de 35 años.

Una familia cristiana los recogió y luego los ayudó a llegar a la frontera con el Líbano, dijo, añadiendo que planeaban huir a través de la frontera.

El líder sirio, Ahmed al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammed al-Golani, habla con los medios de comunicación durante una reunión con el Ministro de Estado de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad, en Damasco, Siria, el 23 de diciembre de 2024. Foto: Archivo

“¿Qué delito cometieron los niños? ¿Son también partidarios del régimen (derrocado)?”, preguntó. “Nosotros, los alauitas, somos inocentes”.

La violencia estalló el jueves después de que hombres armados leales a Assad atacaran a las nuevas fuerzas de seguridad de Siria. Los enfrentamientos subsiguientes se saldaron con decenas de muertos en ambos bandos.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organismo que supervisa la guerra, informó más tarde que las fuerzas de seguridad y grupos aliados mataron al menos a 745 civiles alauitas en las provincias de Latakia y Tartús.

El presidente interino Ahmed al-Sharaa, que dirigió el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham que encabezó la ofensiva relámpago que derrocó a Assad, pidió el domingo que se preserve la “unidad nacional (y) la paz civil”.

“Si Dios quiere, podremos vivir juntos en este país”, dijo en una mezquita de Damasco. Pero en los pueblos y ciudades de la costa, la gente hablaba de asesinatos sistemáticos.

A “minutos” de la muerte

Assad, él mismo alauita, intentó presentarse como protector de las minorías de Siria.

Las nuevas autoridades han prometido repetidamente una transición inclusiva que proteja los derechos de las minorías religiosas.

El grafiti de la bandera de los rebeldes sirios está pintado en un mosaico del expresidente sirio Hafez al-Assad después del derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, en Damasco, Siria, el 2 de enero de 2025. Foto: Archivo

No obstante, el corazón del territorio alauita se ha visto presa del temor a represalias por las décadas de gobierno brutal del clan Assad.

Samir Haidar, de 67 años, residente de Baniyas, dijo a AFP que dos de sus hermanos y su sobrino fueron asesinados por “grupos armados” que entraron en las casas de la gente.

Aunque era alauita, Haidar perteneció a la oposición izquierdista del gobierno de Assad y estuvo encarcelado durante más de una década.

Dijo que comenzó a escuchar explosiones y disparos el viernes por la mañana con la llegada de las fuerzas desplegadas en la ciudad, y agregó que había “extranjeros entre ellos”.

“Entraron al edificio y mataron a mi único vecino”, dijo.

Logró escapar con su esposa y sus dos hijos a un barrio sunita, pero dijo: “Si hubiera llegado cinco minutos tarde, me habrían matado”.

Esta fotografía difundida por la agencia oficial de noticias árabe siria (SANA) el 9 de marzo de 2025 muestra a las fuerzas sirias desplegándose en la ciudad de Qadmus, en la provincia siria de Tartús. Foto: AFP

Ese mismo día, hombres armados entraron en el edificio de su hermano, situado a 100 metros de distancia.

“Reunieron a todos los hombres en el tejado y abrieron fuego contra ellos”, dijo Haidar.

“Mi sobrino sobrevivió porque se escondió, pero mi hermano fue asesinado junto con todos los hombres del edificio”.

Agregó que otro hermano, de 74 años, y un sobrino fueron asesinados junto con todos los hombres en su edificio.

“Hay casas con cuatro o cinco cadáveres en su interior”, dijo Haidar.

“Hemos pedido poder enterrar a nuestros muertos”, dijo, añadiendo que hasta ahora no ha podido enterrar a sus hermanos.

“Cuerpos en el mar”

En la ciudad portuaria de Latakia, la AFP escuchó testimonios de residentes que dijeron que grupos armados secuestraron a varios alauitas y luego los mataron.

Entre ellos se encontraba el director de un centro cultural estatal, Yasser Sabbouh, quien fue secuestrado y cuyo cadáver fue arrojado afuera de su casa, indicó un reportero de la AFP.

En Jableh, más al sur, un residente habló con AFP entre lágrimas y dijo que estaban siendo aterrorizados por grupos armados que habían tomado el control de la ciudad.

“Somos seis en la casa, con mis padres y mis hermanos. Hace cuatro días que no hay electricidad ni agua. No tenemos nada para comer y no nos atrevemos a salir”, dijo bajo condición de anonimato, por temor a su seguridad.

“Han asesinado a más de 50 personas de mi familia y amigos”, añadió. “Recogieron los cuerpos con excavadoras y los enterraron en fosas comunes”.

Jaafar Ali, un alauita de 32 años de la región, huyó al vecino Líbano con su hermano.

“No creo que regrese pronto”, dijo. “Somos refugiados sin patria. Queremos que los países abran (canales para) la migración humanitaria para los alauitas”.