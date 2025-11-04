OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos

Desde el “abrazos no balazos” hasta la guerra contra los narcos que sumió al país en la violencia en 2006, la opinión pública está dividida sobre qué hacer para contrarrestar al crimen organizado.

 

Un alcalde “que hablaba demasiado” terminó siendo asesinado este sábado, en plena fiesta del Día de Muertos, conmoviendo a la opinión pública mexicana. Al oeste del país, el edil de Uruapan, Carlos Manzo, se había convertido en una “piedra en el zapato” para los carteles de Michoacán, donde ha estallado la violencia entre carteles rivales.

En un estado principalmente conocido por la exportación de la palta y el limón, los grupos criminales se concentran más en la extorsión y no tanto en el narcotráfico. Carlos Manzo había dedicado sus últimos meses a denunciar a los grupos criminales, llegando a prometer acciones letales contra los carteles. A menudo con un sombrero de vaquero, el edil buscaba proyectar una imagen de “sheriff” prometiendo mano dura.

Ahora asesinado por un “sicario kamikaze”, Manzo es otra víctima del crimen organizado en México, pero su muerte ha desafiado la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum contra los carteles, dejando en evidencia su insuficiencia.

Manzo se había caracterizado por una postura crítica hacia Claudia Sheinbaum, de la que decía que su estrategia de seguridad era un fracaso. Desde su alcaldía en Uruapan, y también a través de redes sociales, constantemente exigía más fondos para poder combatir a los carteles. “Hace falta mayor determinación de la Presidenta de México”, aseguró en una entrevista.

A pesar de haber recibido amenazas, en ese tiempo decía que no daría un paso atrás en su lucha. “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados, de los que les han arrebatado la vida. Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía”, dijo en esa ocasión.

Precisamente este sábado por la noche, en medio de una ceremonia con velas para Día de Muertos, un hombre le disparó siete veces, según indicaron las autoridades. En videos del ataque se ve cómo decenas de personas corren para ponerse a resguardo mientras suenan los disparos.

Funeral de Carlos Manzo en Uruapan. Ivan Arias

En la región donde murió Manzo operan, al menos, cinco carteles, siendo el más importante el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al cual se le asocia con el asesinato. De todos modos, el atacante murió en el lugar, abatido por las autoridades, y el gobernador de Michoacán aseguró que se había detenido a otros dos sujetos por el ataque.

En redes sociales, Manzo llevaba tiempo criticando al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su política de “abrazos, no balazos” contra los criminales, y a Sheinbaum, que en cierto modo continuaba con el enfoque de AMLO. La actual estrategia de Sheinbaum, más que combatir con armas, es priorizar el uso de la inteligencia y la investigación sobre la lucha directa contra la delincuencia. Asimismo, la Presidenta habla de garantizar “una sólida coordinación entre organismos de seguridad”, y abordar las causas profundas de la violencia.

Sheinbaum ha defendido su estrategia, que busca evitar enfrentamientos directos y bajas masivas. Esto, recordando la guerra contra el narco que tuvo lugar después de que el gobierno de Felipe Calderón se enfrentara a los carteles en 2006, en un baño de sangre que aumentó a cientos de miles los asesinatos en el país, tanto por parte de las bandas rivales como el ejército que se involucró.

Sin embargo, para el que llamaron “Bukele mexicano”, esa postura no estaba tan mal. Manzo había hecho público el descubrimiento de fosas comunes y campos de “entrenamiento” de carteles en su municipalidad, y apoyaba la idea de matar a individuos sospechosos de atentar contra civiles o contra las autoridades.

“Si la persona se encuentra en ese momento abriendo fuego contra la población civil, pues lo vamos a abatir. Y si eso es delito, pues ya tendremos que defendernos en los tribunales o ya tendremos que pagar con cárcel”, afirmó Manzo en un evento público en mayo.

En ese mismo evento desafió a la Presidenta: “Si ella cree que va a detener a los delincuentes sin un disparo, y se van a entregar, pues que ya lo haga. Y créanmelo, si ella lo logra, lo más pronto posible yo presento mi renuncia”.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE MÉXICO EN X Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/9/2025 PRESIDENCIA DE MÉXICO EN X

De todos modos, en el año que lleva Sheinbaum en el poder y a pesar del asesinato, la Presidenta puede presumir ciertas cosas. A diferencia del gobierno de su antecesor y mentor, Sheinbaum ha multiplicado las detenciones y operativos contra carteles, y ha habido una fuerte disminución de los homicidios, que en septiembre de 2025 promediaron 59,5 casos diarios frente a 86,9 en el mismo mes de 2024.

A pesar de eso, la muerte de Manzo pone en duda los alcances de su estrategia, que ella misma reconoció es necesario “reforzar”. En tanto, cientos de personas salieron a protestar por las calles de Michoacán, exigiendo justicia para el edil asesinado. A pesar de su muerte, el sombrero de vaquero se volvió un símbolo en estas protestas.

Manzo “decidió romper con la inercia que tenía el municipio de Uruapan de sinergia con los carteles”, indicó a AFP el analista en seguridad David Saucedo, al explicar su popularidad. De acuerdo con el analista, el objetivo del crimen contra Manzo fue ser una advertencia contra la resistencia institucional: “El objetivo era que los grupos criminales minaran la resistencia de los gobiernos municipales que se resistieran a ser títeres del control criminal. Carlos Manzo, a diferencia de sus antecesores y de otros alcaldes de la región, decidió dar la batalla y esto le costó la vida”.

Más sobre:La Tercera PMMundoMéxicoCartelesMichoacán

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Michael Burry, uno de los inversionistas que anticipó la crisis financiera del 2008, va contra la tendencia del mercado

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno Agatha Christie: las siete esferas

Muebles Sur se va a quiebra tras fallido proceso de reorganización por millonaria deuda

Vende tu auto con confianza en Auto.cl y recibe un bono exclusivo para socios LT

Radiografía del debate presidencial: candidatos al pizarrón

Ricardo Solari y Juan Carvajal, los expertos que han reforzado a Jara en su recta final

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

5.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Juventus vs. Sporting Lisboa por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Juventus vs. Sporting Lisboa por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming
Chile

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Radiografía del debate presidencial: candidatos al pizarrón

Ricardo Solari y Juan Carvajal, los expertos que han reforzado a Jara en su recta final

Michael Burry, uno de los inversionistas que anticipó la crisis financiera del 2008, va contra la tendencia del mercado
Negocios

Michael Burry, uno de los inversionistas que anticipó la crisis financiera del 2008, va contra la tendencia del mercado

Muebles Sur se va a quiebra tras fallido proceso de reorganización por millonaria deuda

Subpesca compromete plazo para implementación de medidas que favorecen a la pesca artesanal por Ley de Fraccionamiento

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Juan Tagle aborda la salida de Valber Huerta de la UC: “La gente lo va a recordar como un jugador que dio todo”
El Deportivo

Juan Tagle aborda la salida de Valber Huerta de la UC: “La gente lo va a recordar como un jugador que dio todo”

Santiago 2025: CAF y Trampolín se reúnen en la Escuela Novomar para fortalecer la inclusión a través del deporte

En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Novak Djokovic en el ATP de Atenas

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre
Finde

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno Agatha Christie: las siete esferas
Cultura y entretención

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno Agatha Christie: las siete esferas

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”

“Hotel O’Clock”: una inquietante mirada al límite entre lo real y lo virtual llega a Teatro Mori

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderoso de EE.UU., que falleció a los 84 años
Mundo

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderoso de EE.UU., que falleció a los 84 años

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week