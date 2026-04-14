Casi 200 venezolanos son deportados desde Estados Unidos y recibidos en su país por autoridades

Casi 200 personas de nacionalidad venezolana (entre hombres, mujeres y menores incluidos) llegaron este lunes a Venezuela en un nuevo vuelo de deportación proveniente desde Estados Unidos.

Los migrantes fueron recibido en el país latinoamericano en el marco de la llamada Gran Misión Vuelta a la Patria, bajo la cual Caracas ya suma más de 130 de estas operaciones.

“Bienvenidos, vuelo 132”, publicó el citado programa del Estado venezolano en redes sociales, donde celebró la llegada de “190 historias que recomienzan en amor venezolano”, destacando que “28 son niños y niñas, hijos de este hermoso país”.

El vuelo, que entre los 162 adultos a bordo incluye 136 hombres y 26 mujeres, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira, provenientes de la ciudad estadounidense de Phoenix, Arizona, según recoge la cadena venezolana VTV.

A su llegada, las autoridades de protección social y migratoria acompañaron a los menores y a sus representantes desembarcados en lo referido a los trámites precisos para, según la citada televisión, lograr su reinserción y estabilidad en territorio nacional.

“Seguimos comprometidos con la unión de las familias venezolanas”, agregó la misión.