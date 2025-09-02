Catástrofe en Sudán: más de 1.000 muertos por deslizamiento de tierra en poblado

Al menos 1.000 personas murieron este domingo tras una serie de corrimientos de tierra en el pueblo de Tersin, ubicado en las montañas de Jebel Marra, al suroeste de Sudán. Según el grupo rebelde Movimiento de Liberación de Sudán (MLS), la catástrofe dejó destruida a la comunidad casi en su totalidad, con un único sobreviviente confirmado.

Deslizamientos provocados por intensas lluvias

Los desprendimientos del terreno estarían vinculados a las fuertes precipitaciones registradas durante la última semana de agosto, que desencadenaron la tragedia en una zona montañosa aislada y de difícil acceso.

El MLS expresó su “profunda tristeza” y pidió ayuda a Naciones Unidas y a organizaciones internacionales para recuperar los cuerpos de las víctimas.

Jebel Marra: una región aislada y golpeada por el conflicto

Las montañas de Jebel Marra se han convertido en refugio para cientos de desplazados que huyen del conflicto en El Fasher y otras zonas de Darfur Norte. Muchas comunidades permanecen sin acceso a servicios básicos debido tanto a la geografía como a la violencia armada.

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) han desplegado intervenciones en la región en los últimos meses para intentar mitigar la crisis humanitaria.

Brote de cólera agrava la emergencia

La tragedia ocurre mientras la región enfrenta un brote de cólera. La ONG Coordinación General de Campamentos de Personas Desplazadas y Refugiados reportó el sábado 319 nuevos casos y decenas de muertos en campamentos de desplazados de Darfur, incluyendo Tawila, Nyala y Zalingei.