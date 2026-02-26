SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    China aconseja a EE.UU. “moderación” antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones

    La portavoz de Relaciones Exteriores china, Mao Ning, recordó la “histórica amistad” que mantienen Beijing y Teherán, y subrayó que su país apoyará al Gobierno y al pueblo iraní en la defensa de su “estabilidad nacional y sus legítimos derechos e intereses”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El Gobierno de China aconsejó este jueves a Estados Unidos que actúe con “moderación” antes de comenzar un hipotético ataque contra Irán, en caso de que las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní no prosperen.

    “China siempre ha abogado por la resolución de los problemas mediante medios políticos y diplomáticos y se opone al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales”, señaló la portavoz de Relaciones Exteriores china, Mao Ning, a la prensa cuando se le preguntó acerca de un posible ataque.

    La vocera además recordó la “histórica amistad” que mantienen China e Irán y subrayó que Beijing apoyará al Gobierno y al pueblo iraní en la defensa de su “estabilidad nacional y sus legítimos derechos e intereses”.

    De la misma manera, Mao reiteró que confían en “que todas las partes aprecien la paz, actúen con moderación y resuelvan sus diferencias mediante el diálogo”. En ese sentido, “China está dispuesto a seguir desempeñando su papel como gran potencia responsable” en este tipo de cuestiones.

    Este jueves, la ciudad suiza de Ginebra fue sede de la tercera ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Omán, para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní.

    El Gobierno omaní destacó esta tarde “una apertura sin precedentes” entre las partes a “ideas y soluciones nuevas y creativas” para intentar alcanzar “un acuerdo justo y con garantías sostenibles”.

    Durante las últimas semanas, Washington incrementó la presión sobre Irán mediante las amenazas del propio presidente Donald Trump y un aumento del despliegue militar en Medio Oriente, a pesar de que ambos países iniciaron ya negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

    Trump, que en un inicio alertó con una intervención militar por la represión de las protestas en Irán, posteriormente redirigió sus advertencias hacia el programa nuclear iraní, que según Teherán tiene solo fines pacíficos.

    Irán intensificó su desconfianza a reabrir las conversaciones tras los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio de 2025, que ocurrieron en medio de un proceso para concretar un nuevo acuerdo tras el firmado en 2015, del cual EE.UU. se salió unilateralmente en 2018.

    Más sobre:ChinaEstados UnidosIránMao NingNegociacionesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric y Kast agendan encuentro para principios de la próxima semana en medio de crisis por el cable submarino chino

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Decomisos de medicamentos ilegales han aumentado 128,7% en tres años

    Fuga de dos presos desde la ex Penitenciaría agrava crisis de Gendarmería y Fiscalía inicia investigación

    SMU propone nuevo programa de adquisición de acciones de su propia emisión

    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Lo más leído

    1.
    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    2.
    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    3.
    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    4.
    Trump pide la deportación de dos congresistas demócratas tras acusarlo de la muerte de Pretti y Good en Minnesota

    Trump pide la deportación de dos congresistas demócratas tras acusarlo de la muerte de Pretti y Good en Minnesota

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Boric y Kast agendan encuentro para principios de la próxima semana en medio de crisis por el cable submarino chino
    Chile

    Boric y Kast agendan encuentro para principios de la próxima semana en medio de crisis por el cable submarino chino

    Decomisos de medicamentos ilegales han aumentado 128,7% en tres años

    Fuga de dos presos desde la ex Penitenciaría agrava crisis de Gendarmería y Fiscalía inicia investigación

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos
    Negocios

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    SMU propone nuevo programa de adquisición de acciones de su propia emisión

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos
    Cultura y entretención

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    China aconseja a EE.UU. “moderación” antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones
    Mundo

    China aconseja a EE.UU. “moderación” antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?