China aconseja a EE.UU. “moderación” antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones

El Gobierno de China aconsejó este jueves a Estados Unidos que actúe con “moderación” antes de comenzar un hipotético ataque contra Irán, en caso de que las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní no prosperen.

“China siem p re ha abogado p or la resolución de los p roblemas mediante medios p olíticos y di p lomáticos y se o p one al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales” , señaló la portavoz de Relaciones Exteriores china, Mao Ning, a la prensa cuando se le preguntó acerca de un posible ataque.

La vocera además recordó la “histórica amistad” que mantienen China e Irán y subrayó que Beijing apoyará al Gobierno y al pueblo iraní en la defensa de su “estabilidad nacional y sus legítimos derechos e intereses”.

De la misma manera, Mao reiteró que confían en “que todas las p artes a p recien la p az, actúen con moderación y resuelvan sus diferencias mediante el diálogo” . En ese sentido, “China está dispuesto a seguir desempeñando su papel como gran potencia responsable” en este tipo de cuestiones.

Este jueves, la ciudad suiza de Ginebra fue sede de la tercera ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Omán, para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní.

El Gobierno omaní destacó esta tarde “una apertura sin precedentes” entre las partes a “ideas y soluciones nuevas y creativas” para intentar alcanzar “un acuerdo justo y con garantías sostenibles”.

Durante las últimas semanas, Washington incrementó la presión sobre Irán mediante las amenazas del propio presidente Donald Trump y un aumento del despliegue militar en Medio Oriente, a pesar de que ambos países iniciaron ya negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

Trump, que en un inicio alertó con una intervención militar por la represión de las protestas en Irán, posteriormente redirigió sus advertencias hacia el programa nuclear iraní, que según Teherán tiene solo fines pacíficos.

Irán intensificó su desconfianza a reabrir las conversaciones tras los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio de 2025, que ocurrieron en medio de un proceso para concretar un nuevo acuerdo tras el firmado en 2015, del cual EE.UU. se salió unilateralmente en 2018.