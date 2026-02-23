China insta a Estados Unidos a “cancelar” sus aranceles unilaterales y advierte de que protegerá sus intereses

El Ministerio de Comercio de China ha instado este domingo a Estados Unidos a “cancelar sus medidas arancelarias unilaterales sobre sus socios comerciales” y ha afirmado que Pekín “protegerá firmemente sus intereses” tras el dictamen del Tribunal Supremo en contra de los aranceles originales del presidente Donald Trump y la represalia del mandatario con la declaración de nuevos gravámenes.

“Hemos tomado nota del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el caso arancelario y estamos realizando una evaluación exhaustiva de su contenido e impacto”, ha afirmado un portavoz de la cartera en unas declaraciones recogidas en la propia web ministerial en las que ha reiterado la oposición del gigante asiático “a todas las formas de aumentos arancelarios unilaterales”, argumentando que “en una guerra comercial nadie gana y que el proteccionismo no conduce a ninguna parte”.

Al hilo, el portavoz ha señalado que “las medidas unilaterales de Estados Unidos, como los aranceles de represalia y los aranceles al fentanilo, violan tanto las normas comerciales internacionales como la legislación nacional estadounidense, y no benefician a ninguna de las partes”.

En este sentido, tras defender una vez más que “la confrontación” perjudica a ambos países, el portavoz de Comercio ha comunicado que “China insta a Estados Unidos a cancelar sus medidas arancelarias unilaterales sobre sus socios comerciales”.

Al tiempo, también ha tomado nota de “que Estados Unidos está preparando medidas alternativas, como investigaciones comerciales, para mantener los aranceles impuestos a sus socios comerciales”. “China seguirá de cerca esta situación y protegerá firmemente sus intereses”, ha advertido.

De este modo, el Gobierno presidido por Xi Jinping ha establecido su postura después de que el alto tribunal estadounidense invalidara el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Tras ello, el inquilino de la Casa Blanca ha proclamado nuevos gravámenes bajo otro instrumento, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que lo faculta para imponer aranceles por un máximo del 15% durante un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de Estados Unidos.