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    China pide a Francia un esfuerzo de cooperación en el Consejo de Seguridad para resolver la guerra de Irán

    Según señalaron, parte de las prioridades son "frenar la propagación del conflicto y evitar una mayor participación de otros países".

    Por 
    Europa Press
    Esta foto, tomada el 6 de marzo de 2026, muestra humo tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha propuesto a Emmanuel Bonne, asesor diplomático del presidente francés, Emmanuel Macron, que ambos países aúnen esfuerzos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad para resolver la guerra de Irán, primero impidiendo la propagación del conflicto y después alimentando la participación del máximo órgano ejecutivo de la ONU para trazar un alto el fuego y las líneas maestras de negociaciones de paz.

    En la conversación telefónica, mantenida el viernes por la tarde, Wang ha avisado de que el conflicto continúa deteriorándose y se está extendiendo a la región circundante del golfo Pérsico, lo que “afecta no solo la estabilidad del suministro energético mundial, sino también provocando una grave crisis humanitaria”, según el recuento del Ministerio de Exteriores chino.

    “La fuerza no puede resolver el problema, y las guerras injustas no deben continuar”, ha añadido el ministro chino. Así pues “ante la crítica situación actual”, y para impedir que el mundo vuelva a quedar regido por “la ley de la selva” China y Francia “deben fortalecer la comunicación y la coordinación estratégicas, defender firmemente la Carta de la ONU y el derecho internacional.

    “Las prioridades urgentes son: primero, frenar la propagación del conflicto y evitar una mayor participación de otros países; segundo, que la comunidad internacional emita un llamamiento unificado a un alto el fuego inmediato e intensifique los esfuerzos para promover las conversaciones de paz; y tercero, que la ONU y el Consejo de Seguridad desempeñen el papel que les corresponde en la promoción del pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad regionales”, ha enumerado el ministro.

    Por su parte, y de nuevo según el relato del Ministerio de Exteriores chino, Bonne coincidió en que “Francia y China son grandes potencias que apoyan a Naciones Unidas, respetan el derecho internacional y abogan por la resolución de diferencias mediante el diálogo” y respondió que “Francia está dispuesta a fortalecer la comunicación y la cooperación con China en este tema para promover la pronta consecución de la paz y la estabilidad”.

    Más sobre:ChinaFranciaIránConsejo de SeguridadGuerra

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