Chris Brown queda en libertad bajo fianza tras presunta agresión en un club nocturno de Londres

Este miércoles el cantante estadounidense Chris Brown quedó en libertad bajo fianza tras ser acusado por presunta agresión en un club nocturno de Londres, Inglaterra, en 2023.

De acuerdo a lo establecido por el tribunal de Southwark, Brown podría comenzar su gira mundial el próximo mes de junio. Pero deberá pagar una tarifa de seguridad de 5 millones de libras esterlina.

Según el medio BBC, el cantante estadounidense habría atacó a un productor musical con una botella de tequila en el club nocturno Tape en Mayfair.

El tribunal también exigió que el artista viviera en una dirección específica conocida por el tribunal. Además, Browne no podría contactar a la presunta víctima, visitar el club nocturno Tape y solicitar documentos de viaje internacionales.

Acorde con el medio internacional, su gira comenzaría en Ámsterdam el 8 de junio, con fechas en Manchester, Londres, Cardiff, Birmingham y Glasgow a finales de ese mes y en julio.

Cabe destacar que el artista ha sido dos veces ganador del Grammy. Es conocido por éxitos como Loyal, Run It y Under the Influence.

Browne, quien estuvo en prisión preventiva desde el pasado 16 de mayo , tendrá su próxima cita judicial el 20 de junio y comparecerá ante el tribunal el coacusado, Omololu Akinlolu, un hombre de 38 años que actúa bajo el nombre de HoodyBaby.

No es la primera vez que se le acusa de algún delito al cantante, pues Brown ya cargaba antecedentes de violencia: fue objeto de numerosas acusaciones por actos violentos en el pasado, y fue declarado culpable de haber golpeado a Rihanna, quien entonces era su novia, antes de los premios Grammy de 2009.