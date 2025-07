Ciudad de México anuncia consultas para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria

“Gringo, go home”, “aprende español”, “gentrificación es colonización”. Con este tipo de mensajes, los habitantes de Ciudad de México se han manifestado por la gentrificación y el encarecimiento de la urbe, que ha visto cómo desde la pandemia miles de extranjeros han llegado a sus barrios. En este caso, la mayoría son estadounidenses y trabajadores nómadas, a los que se culpa por el aumento de las rentas, en la que hoy es la ciudad más cara de Latinoamérica.

A raíz de esto, que ha venido siendo tema y polémica recurrente en los medios mexicanos, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, del partido oficialista Morena, anunció el inicio de consultas en toda la ciudad, para discutir una “estrategia integral” que enfrente la gentrificación. La estrategia, llamada “Bando Número 1”, incluye reformas legislativas, un plan maestro para “zonas tensionadas”, además de medidas inmediatas para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria.

Estas consultas empezarán el 28 de julio, a través de foros, mesas de trabajo y encuentros con ciudadanos en las partes más “tensionadas” de la ciudad, como la colonia Roma y Condesa. La idea es tener un “plan maestro” para septiembre, pero el gobierno local también anunció medidas inmediatas.

Clara Brugada, jefa del gobierno de la Ciudad de México. Foto: Archivo

Así, una de las primeras acciones que tomará el gobierno de Brugada es la de simplificar todo lo que tenga que ver con tramites de acceso a vivienda, ya que es uno de los frentes más sensibles del problema. En esa dirección, la jefa de gobierno local anunció que enviará al Congreso de la Ciudad de México una ley, que lleva por nombre Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles.

Esta ley incluirá un índice de precios de arriendo, mayor regulación de plataformas como Airbnb y una defensoría inquilinaria. Entre otras medidas, también se está preparando un plan para rescatar el pequeño comercio y proteger la economía barrial en zonas de presión inmobiliaria.

Respecto a la regulación de las rentas en las viviendas de Ciudad de México, Brugada defendió la decisión frente a los críticos que opinan que esto aumentaría la informalidad: “Hay opiniones o voces que hablan sobre que regular las rentas podría generar informalidad y que pudiera ahuyentar la inversión; consideramos que es al contrario, que una ley donde se puedan regular las rentas nos puede atraer mayor formalidad porque hay certeza jurídica; los inversionistas sabrán qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en dónde y cómo”. En su opinión, el énfasis se debe poner en la construcción de nuevas viviendas.

Destrozos en un museo de la UNAM luego de la marcha contra la gentrificación en Ciudad de México. Foto: Archivo

Sobre la especulación inmobiliaria, Brugada y la fiscal general, Bertha Alcalde, anunciaron el fortalecimiento de las acciones contra el llamado “Cártel Inmobiliario”. De acuerdo con datos de la fiscal capitalina, existen 22 carpetas abiertas, 33 bloques de casos relacionados y un total de 55 líneas de investigación activas. Brugada recordó que ya existe una ley contra la corrupción inmobiliaria y llamó a diputados federales y locales a coordinarse y fortalecerla.

A estas alturas ya han ocurrido dos marchas contra la gentrificación en Ciudad de México, y se espera por una tercera este sábado. Sin embargo, se les teme ya que en la última ocasión llegó a haber destrozos y saqueos en comercios de las colonias Roma y Condesa, donde se concentra gran parte de los trabajadores nómadas que “gentrificarían” la ciudad.

La marcha de este próximo sábado terminará en la colonia Cuauhtémoc, hacia la Embajada de Estados Unidos. Desde el Frente por la Vivienda Joven, una de las organizaciones tras estas manifestaciones, Valentina Ramírez conversó con revista Proceso refiriéndose a las dos exigencias fundamentales del movimiento: “Son la congelación de rentas y la desaparición de inmuebles ociosos, es decir, que todos los inmuebles que tengan uso de hotel o en su defecto tengan mínimo seis meses de no ser usados, sean expropiados para que utilicemos estos inmuebles como parte de nuestra infraestructura”.

Aun cuando ha habido disturbios al final de las marchas, la misma Clara Brugada ha llamado a no estigmatizar a los manifestantes, aludiendo a que la causa de las manifestaciones es un problema real. Asimismo, la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reconoció en distintas conferencias de prensa cómo se han tensado los ánimos en la capital, a causa de la llegada de extranjeros “relativamente acomodados”.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señala a los periodistas durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el 19 de mayo de 2025. Foto: Archivo ALFREDO ESTRELLA

El diario The New York Times habló con alguno de los manifestantes, en su mayoría indignados por el aumento de las rentas e incluso el precio de los alimentos en algunas partes de la urbe. “El terreno no es parejo”, dijo Daniela Grave, una residente que asistió a la protesta. “Si ganan en dólares y no pagan impuestos, hay una desigualdad de condiciones para mexicanos y extranjeros, donde quien gana en dólares tiene todo el poder para ejercer en esta ciudad de la manera que quiera, y eso es lo que debería regularse”.

Según dio cuenta el diario neoyorquino, la afluencia de trabajadores remotos a la Ciudad de México tuvo un punto de quiebre durante la pandemia, y desde entonces un gran número de extranjeros se instaló en colonias céntricas, como las ya mencionadas Condesa y Roma. “Para sorpresa de muchos residentes de toda la vida, estas zonas se han convertido en bastiones en los que se habla más inglés que español en algunos cafés, y en los que han surgido espacios de trabajo, estudios de pilates, tiendas de comida especializada y boutiques de ropa para atender las necesidades de los recién llegados”, describe el medio.

Frente a las protestas, hay quienes hablan de xenofobia, sobre todo al ver los eslóganes que exigen “hablar español” o que apuntan en particular a los estadounidenses. Al respecto, Sheinbaum quiso dejar clara su visión del tema en una conferencia de prensa. “No puede ser que por una demanda, que por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea: fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México es un país abierto al mundo”, apuntó.