    Comienzan las obras de transformación del Helicoide de Caracas en centro social por encargo de Delcy Rodríguez

    El lugar fue señalado por la oposición al chavismo como un centro de tortura para disidentes políticos.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    FILE - Venezuela's National Intelligence Service (SEBIN) headquarters, known as El Helicoide, stands in front of La Cota 905 neighborhood in Caracas, Venezuela, Sept. 12, 2022. Independent experts working with the U.N.’s top human rights body said in a report released on Sept. 20 that Venezuelan authorities have failed to hold to account state-backed perpetrators of violations including arbitrary executions, sexual violence and torture of civilians, warning that abuses continue by the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) and military counterintelligence service (DGCIM). (AP Photo/Ariana Cubillos, File) Ariana Cubillos

    El Ministerio de Obras Públicas de Venezuela puso en marcha las obras de transformación del El Helicoide en un centro social, deportivo y cultural, un proyecto impulsado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para readecuar esta infraestructura. El edificio era un centro de detención operado por temido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

    La cárcel de El Helicoide, situada en la ciudad de Caracas, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.

    Estas obras se encuadran en la política de renovación de espacios públicos y buscan elevar el bienestar social mediante la creación de áreas comerciales y recreativas en zonas anteriormente restringidas, según recogen medios oficialistas.

    El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, señaló que el proceso incluye un levantamiento arquitectónico y consultas directas con la comunidad. La fase de planificación concluyó en tiempo récord, permitiendo que la ejecución se pusiera en marcha menos de un mes después de su aprobación.

    El anuncio sobre la transformación de El Helicoide en centro social y comunitario fue realizado por Delcy Rodríguez el pasado 30 de enero durante el acto de apertura del año judicial.

