Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

La Comunidad Palestina de Chile manifestó su enérgico rechazo ante la reciente decisión del Parlamento israelí de aprobar una ley que introduce la pena de muerte como sanción aplicable a ciudadanos palestinos.

A través de un comunicado oficial, la organización alertó que esta normativa representa un “punto de inflexión de extrema gravedad” en el conflicto actual.

La ley en cuestión establece la pena capital -con la cadena perpetua como única alternativa- y permite su aplicación en el territorio palestino ocupado. Para la comunidad residente en Chile, este hecho no es un evento aislado, sino que forma parte de un engranaje legal diseñado para sancionar de manera selectiva a una población específica.

El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis Massú, fue enfático en señalar el peligro que reviste este precedente jurídico para los derechos humanos.

“Estamos frente a una med i da de extrema gravedad, que insti tu ci onal i za la pena de muerte en un c ontexto de o c upa ci ón y bajo un s i stema legal que d i s c r i m i na ab i ertamente. Esto no solo vulnera pr i n ci p i os fundamentales del dere c ho i nterna ci onal, s i no que profund i za la perse c u ci ón c ontra el pueblo palest i no” , sostuvo Khamis.

Desde la organización argumentan que la normativa contraviene directamente los principios del derecho internacional humanitario, situando al Estado de Israel “al margen de la legalidad internacional” y erosionando los estándares mínimos de convivencia y dignidad humana.

El llamado a la Cancillería chilena

Además de la crítica jurídica, la Comunidad Pelstina realiza una interpelación directa a la política exterior nacional. Khamis subrayó que la aprobación de esta ley es un síntoma de la radicalización política que busca “legitimar por vía legal la exclusión y la desigualdad”.

“La comunidad internacional, y particularmente Chile, deben actuar con coherencia y firmeza, resguardando su histórica tradición de respeto al derecho internacional frente a una medida que atenta directamente contra el derecho a la vida”, concluyó el dirigente.