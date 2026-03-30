Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

Prisioneros palestinos llegan en bus tras ser liberados de una cárcel israelí, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de febrero de 2025.

La Knesset o Parlamento israelí aprobó este lunes por 64 votos frente a 48 la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel, lo que ha sido criticado por su carácter discriminatorio.

La norma solo se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles.

Breaking News: Israel passed a law that allows for the hanging of Palestinians convicted of deadly attacks. Critics say it likely won't be applied to Jewish extremists convicted of similar crimes. https://t.co/sMSmT2QTKZ — The New York Times (@nytimes) March 30, 2026

El texto formalmente prevé que se aplique a toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que solo se aplicará a quienes “causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel”, una definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas, incluso aunque haya perpetrado actos similares.

Además limita enormemente la discreción judicial, permite las ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de casi total aislamiento a los condenados a muerte.

La ley permite imponer la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad, como era obligatorio hasta ahora. Además elimina el derecho de apelación.

Aunque la pena de muerte no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé este castigo “a posteriori”.

El proyecto de ley fue aprobado en votación tras casi 12 horas de debate. “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, destacó el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben-Gvir, según recoge el diario The Times of Israel.

VIDEO | Israeli National Security Minister Ben Gvir, outside the Knesset chamber, celebrates the passing of the death penalty law for Palestinian detainees, describing it as historic and saying, “Soon we will count them one by one.” pic.twitter.com/yc4Aan0dLf — The Cradle (@TheCradleMedia) March 30, 2026

Ben-Gvir ha sido el principal impulsor de la reforma legal, que finalmente ha sido apoyada por el partido Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que estuvo presente en la votación, y por el partido Yisrael Beitenu, en la oposición. Igualmente respaldaron la norma los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

Críticas de organizaciones de DD.HH.

“Esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza. Está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial”, denunció el director legal del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, Suhad Bishara.

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم 30/03/2026، قانون "عقوبة الإعدام"، في خطوة تكرّس إطارًا قانونيًا تمييزيًا يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر. سيعمل مركز عدالة على الطعن قانونيًا بهذا القانون. pic.twitter.com/XOqBYYvkyB — Adalah (@AdalahCenter) March 30, 2026

El grupo recuerda que aplicar la legislación interna israelí a palestinos residentes en Cisjordania “es una flagrante violación del derecho internacional” porque la Knesset “no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada”. Por ello Adalah adelantó que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo israelí “como cuestión de máxima urgencia”.

Adalah denuncia que la nueva ley “es una de las más violentas y discriminatorias” aprobadas en Israel. “Incumple una serie de normas internacionales y su aplicación podría suponer un crimen de guerra. Su aprobación es un nuevo paso en la escalada letal de la tortura sistemática contra los palestinos bajo detención israelí tan ampliamente documentada”, resaltó el grupo.