    Mundo

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    El sacerdote falleció en el primer combate en el que participó como integrante del ELN hace 60 años. En un acto íntimo y reservado, la entidad que realizaba su búsqueda entregó su cuerpo al jesuita Javier Giraldo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: X

    Este domingo 15 de febrero, 60 años después de su muerte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) del Estado colombiano hizo entrega de los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo.

    Miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el religioso cayó en combate hace seis décadas, en Patio Cemento, Santander, durante el primer enfrentamiento en el que participó contra el Ejército colombiano, a meses de haberse unido al grupo. 

    Tras su muerte, su cadáver fue enterrado en un lugar que nunca se desveló.

    Con el tiempo se convirtió en una de las figuras icónicas de la guerrilla en América Latina.

    El cantautor chileno Víctor Jara le dedicó una canción.

    Este lunes se realizó una rueda de prensa en la que se entregaron destalles sobre la investigación e identificación de sus restos.

    La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero Martínez, explicó que los hallazgos forenses interdisciplinarios han podido confirmar que la mayoría de las estructuras óseas recuperadas en Bucaramanga, en 2024, corresponden a Torres.

    En enero de 2016, hace ya una década, bajo la administración de Juan Manuel Santos, el ELN solicitó la búsqueda como un “gesto de paz” para iniciar un diálogo con el gobierno.

    La Unidad de Búsqueda inició en 2019 la investigación extrajudicial, en la que reconstruyó, los hechos ocurridos el 15 de febrero de 1966, en el combate en el que cayó el sacerdote.

    La investigación analizó la versión de una fuente militar que en entrevistas, hace 20 años, indicó que luego de la exhumación del cuerpo, tres años después del combate, fue trasladado al Pabellón Militar del cementerio municipal Campo Hermoso de Bucaramanga y depositado en una urna de color caoba en una ubicación específica.

    El 19 de junio de 2024, se concretó la intervención del sitio, recuperando una urna que coincidía con esas referencias. Uno de los cuerpos encontrados al interior, presentó concordancia preliminar con el perfil biológico (sexo, estatura y edad) y las lesiones documentadas, a través de la investigación humanitaria.

    A fines de 2024, en tanto, se realizó una intervención en el Cementerio Central de Bogotá, para toma de muestras a familiares fallecidos del cura.

    “La afirmación de que se trata del cuerpo del Padre Camilo Torres consiste en la evaluación y conciliación de toda la información contextual, histórica, y forense, utilizando fuentes orales y escritas, públicas y reservadas, en un proceso de triangulación de información sin precedentes”, manifestó Forero.

    En un acto íntimo, reservado y bajo el mandato humanitario, extrajudicial y confidencial de la UBPD, se adelantó la entrega de los restos en la tarde del domingo 15 de febrero, al buscador, el sacerdote jesuita Javier Giraldo.

    Un día antes, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia emitió un comunicado en el que indicaron que contaban “con una muestra biológica que ofrece información orientadora que por sí sola no permite establecer una identificación científica”.

    “Por tal razón se realizan estudios complementarios tendientes a confirmar o descartar los resultados”, señalaron.

    Según informó El Tiempo, Giraldo confirmó que va a gestionar un espacio para enterrar a Torres al interior de la Universidad Nacional de Colombia, casa de estudios en la que el sociólogo es considerado uno de los nombres indisociables al origen de su Facultad de Ciencias Humanas.

