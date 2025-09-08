Condenan a cadena perpetua a mujer australiana que mató a familiares con hongos venenosos

Un tribunal de Australia condenó a cadena perpetua a una mujer por haber asesinado a los padres y a la tía política de su exmarido, y a 25 años de prisión por haber intentado lo mismo con su tío, mediante la ingesta de hongos venenosos durante una comida que tuvo lugar en 2023 en la localidad de Morwell, en el estado sureño de Victoria.

La sentencia, por la que Erin Patterson, de 50 años, pasará 33 en prisión, llegó después de que la Fiscalía pidiese para ella cadena perpetua sin libertad condicional, pero su abogado instó al juez Christopher Beale a fijar un periodo mínimo para que pudiese salir de la cárcel pasados los 80 años, según informó la radiotelevisión pública australiana ABC.

El magistrado tuvo en cuenta para esto las condiciones que ya había afrontado Patterson bajo custodia, como también la previsión de que, por ahora, sería encarcelada en régimen de aislamiento.

Patterson fue declarada culpable en julio de 2025 por haber envenenado deliberadamente a sus familiares en una comida a la que los había invitado, y a la cual su exmarido declinó asistir, donde añadió hongos altamente tóxicos -oronjas verdes o amanita phalloides- a un Filete Wellington.

La intoxicación acabó con la vida de sus ex suegros, Don y Gail Patterson, y de la hermana de esta última, Heather Wilkinson, mientras que su marido, Ian Wilkinson, sobrevivió tras meses en el hospital y un trasplante de hígado.

El único superviviente de los cuatro se había mantenido en silencio hasta ahora, pero habló ante los medios al término del juicio, agradeciendo a la Policía del estado de Victoria su “investigación profesional, eficiente y eficaz”. “Han sacado a la luz la verdad sobre lo que ocurrió con la muerte de tres buenas personas”, afirmó.

Asimismo, agradeció a los servicios de salud que los atendieron a su esposa y a él, e instó a “animar a todo el mundo a ser amable con los demás”. “Nuestras vidas y la vida de nuestra comunidad dependen de la bondad de los demás”, subrayó antes de concluir su intervención pidiendo privacidad para una familia que “sigue llorando y recuperándose” tras la sentencia de Patterson.