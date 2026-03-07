Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo

Las autoridades de Dubái confirmaron este sábado que un conductor paquistaní murió después de que los restos de un misil balístico iraní interceptado impactaran su vehículo en el área de Al Barsha, al oeste de dicha ciudad de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Según la Oficina de Medios de Dubái, el incidente ocurrió cuando fragmentos de un objeto aéreo que fue interceptado cayeron sobre el automóvil, lo que provocó la muerte de su chofer.

Authorities confirm that debris from an aerial interception fell onto a vehicle in the Al Barsha area, resulting in the death of a Pakistani driver. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 7, 2026

Los equipos de respuesta a emergencias aseguraron rápidamente el área e iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon el incidente, según Gulf News.

Los funcionarios dijeron que se darían a conocer más detalles a medida que continúe la investigación.

Más temprano, la misma oficina había informado que los escombros de otra interceptación aérea impactaron la fachada de una torre en Dubai Marina, causando lo que las autoridades describieron como un “incidente menor”.

Además, durante el día, el Ministerio de Defensa de los EAU informó que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado varios misiles y drones lanzados desde Irán contra el territorio.