    Mundo

    Confirman identidad de sospechoso del tiroteo en Washington: un afgano que llegó como refugiado a EE.UU. en 2021

    El hombre de 29 años ingresó a Estados Unidos desde Afganistán hace cuatro años, bajo un programa de la administración Biden. Trump prometió redoblar los esfuerzos de su gobierno para deportar a los migrantes.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen @orvynellin en X.

    Este jueves, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, confirmó en redes sociales que el sospechoso acusado de herir gravemente a dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca es un hombre afgano de 29 años.

    Según Noem, este ingresó a Estados Unidos desde Afganistán en septiembre de 2021 bajo un programa de la era Biden llamado Operación Aliados Bienvenidos, el que permitió la entrada a EE.UU. de ciertos ciudadanos vulnerables por dos años tras la recuperación del poder por parte de los talibanes en Afganistán.

    Un poco antes, funcionarios locales dijeron que el agresor, identificado como Rahmanullah Lakanwal y que también resultó herido tras abrir fuego en una zona turística el día antes del Día de Acción de Gracias, parecía haber actuado solo cuando atacó a miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

    Poco antes de la confirmación por parte de su secretaria de seguridad, el presidente Donald Trump había declarado que el ataque fue un “acto de terrorismo” y aprovechó el tiroteo para reiterar su retórica antiinmigrante.

    El mandatario después prometió redoblar los esfuerzos de su gobierno para deportar a los migrantes y sugirió que podría examinar más a fondo a quienes huyeron de territorio afgano después de que los talibanes tomaron el control de ese país hace cuatro años.

    “Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que haya ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden”, aseguró, añadiendo que “debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país no los queremos”.

    Además señaló que pidió al Departamento de Defensa a “movilizar 500 tropas adicionales para ayudar a proteger la capital del país”. “Llevaremos al autor de este ataque bárbaro ante la justicia de manera rápida y segura”, afirmó.

    De acuerdo a The New York Times, Shawn VanDiver, el presidente de AfghanEvac, una coalición de grupos que ayudan a los afganos a emigrar a EE.UU., declaró que la organización apoya que el tirador “enfrente toda responsabilidad y sea procesado legalmente”.

    Sin embargo, instó a que el tiroteo “no se utilice como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad”, señalando que los afganos que buscan establecerse en Estados Unidos “se someten a uno de los controles de seguridad más exhaustivos de cualquier población que ingrese al país”.

