Congresista peruano es condenado a 15 años de cárcel por pertenecer a Sendero Luminoso

El diputado peruano Guillermo Bermejo fue sentenciado este viernes a 15 años de prisión por delitos de terrorismo debido a sus vínculos con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Una pena por la que también será inhabilitado hasta dos años después de finalizar su condena.

“La Fiscalía logra que se dicte una condena de 15 años de cárcel efectiva contra el congresista Guillermo Bermejo por el delito de afiliación al terrorismo”, anunció el Ministerio Público de Perú en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El congresista fue declarado culpable por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional por mantener reuniones con los dirigentes del grupo armado en los años 2008 y 2009 en el conflictivo Valle de los ríos Apurímac, Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca de cultivos ilícitos de hoja de coca en el Perú.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra que se dicte una condena de 15 años de cárcel efectiva contra el congresista Guillermo Bermejo por el delito de afiliación al terrorismo. Asimismo, la imposición de una reparación civil de S/ 100 000.



A esto se le suma el haber sido culpable de difundir “material ideológico subversivo” y de otras actividades relacionadas con la guerrilla.

Junto con los años de presidio, Bermejo deberá pagar una indemnización de 100.000 soles (unos US$29.500 dólares) al Estado peruano y una multa de 7.800 soles (US$2.300). La sentencia ya fue notificada al Congreso de Perú, que deberá proceder a su inhabilitación.

La defensa del acusado anunció que presentará un recurso de nulidad para evitar la pena de prisión que puede mantener al diputado en la cárcel hasta 2040. Fecha a partir de la cual además correrá un impedimento para ejercer un cargo público por dos años.

Bermejo llegó al Congreso en el 2021 con el partido marxista Perú Libre, el mismo que llevó a la presidencia a Pedro Castillo (2021-2022), y se preparaba para participar en las elecciones generales del 2026 con una alianza izquierdista, tras haber renunciado a su anterior bancada.