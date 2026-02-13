Congreso de Perú reúne las firmas necesarias para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra Jerí

El Congreso de Perú reunió este jueves las 78 firmas necesarias para solicitar la convocatoria a un Pleno Extraordinario en el que se debatirá la moción de censura contra el presidente José Jerí, quien ejerce como jefe de Estado desde octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte.

De acuerdo a EFE, la iniciativa avanza en medio de varias mociones de censura contra Jerí por presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos proveedores del Estado y por la contratación irregular de jóvenes funcionarias tras reuniones con el mismo mandatario en el Palacio de Gobierno.

Hasta la noche del miércoles ya se habían registrado 74 rúbricas de distintas bancadas, a excepción de los partidos Fuerza Popular y de Somos Perú, pero en el transcurso de hoy se sumaron los legisladores Ariana Orué (Podemos Perú), Eduardo Salhuana, Idelso García, Rosío Torres (Alianza para el Progreso) y Javier Padilla (Honor y Democracia), según detalló El Comercio.

#ÚLTIMO | El Congreso alcanzó las 78 firmas necesarias para convocar a un Pleno Extraordinario y debatir la vacancia o censura del presidente José Jerí. pic.twitter.com/m4RtEcO23i — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) February 12, 2026

Con ese número, que cumple el requisito reglamentario, el trámite pasa al presidente de la asamblea legislativa, Fernando Rospigliosi, quien debe definir la fecha de la sesión dentro del plazo establecido por ley.

Sin embargo, Rospigliosi aseguró que del total de firmas presentadas, solo 29 son válidas. “Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno”, dijo el congresista.

Existe un debate sobre los votos que son necesarios para destituir al actual mandatario peruano. Hay quienes sostienen que solo harían falta 66 votos, equivalente a la mitad más uno de los 130 integrantes del hemiciclo, para censurarlo como presidente del Congreso, lo que automáticamente le haría perder la condición de presidente interino de la República.

Y por el otro, legisladores como el mismo Rospigliosi afirman que, al ejercer el cargo de presidente, Jerí debe ser destituido conforme a los requisitos establecidos en la Constitución para los jefes de Estado elegidos por votación popular, donde es necesario reunir 87 votos, equivalentes a los dos tercios de la cámara.

Jerí, de 39 años, ascendió de la Presidencia del Congreso a la Presidencia de la República tras la destitución de Boluarte el pasado 10 de octubre, bajo la figura de “incapacidad moral permanente” para enfrentar el auge de la criminalidad en el país.

Perú ya ha tenido siete presidentes en los últimos diez años y se apronta a realizar nuevas elecciones generales en el segundo trimestre de este año, en una elección con 35 candidatos a la jefatura de Estado.