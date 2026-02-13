SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Congreso de Perú reúne las firmas necesarias para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra Jerí

    El Poder Legislativo peruano logró sumar las 78 rúbricas necesarias para debatir la destitución del presidente interino por presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos y la contratación irregular de jóvenes funcionarias.

    Por 
    Lya Rosen

    El Congreso de Perú reunió este jueves las 78 firmas necesarias para solicitar la convocatoria a un Pleno Extraordinario en el que se debatirá la moción de censura contra el presidente José Jerí, quien ejerce como jefe de Estado desde octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte.

    De acuerdo a EFE, la iniciativa avanza en medio de varias mociones de censura contra Jerí por presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos proveedores del Estado y por la contratación irregular de jóvenes funcionarias tras reuniones con el mismo mandatario en el Palacio de Gobierno.

    Hasta la noche del miércoles ya se habían registrado 74 rúbricas de distintas bancadas, a excepción de los partidos Fuerza Popular y de Somos Perú, pero en el transcurso de hoy se sumaron los legisladores Ariana Orué (Podemos Perú), Eduardo Salhuana, Idelso García, Rosío Torres (Alianza para el Progreso) y Javier Padilla (Honor y Democracia), según detalló El Comercio.

    Con ese número, que cumple el requisito reglamentario, el trámite pasa al presidente de la asamblea legislativa, Fernando Rospigliosi, quien debe definir la fecha de la sesión dentro del plazo establecido por ley.

    Sin embargo, Rospigliosi aseguró que del total de firmas presentadas, solo 29 son válidas. “Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno”, dijo el congresista.

    Existe un debate sobre los votos que son necesarios para destituir al actual mandatario peruano. Hay quienes sostienen que solo harían falta 66 votos, equivalente a la mitad más uno de los 130 integrantes del hemiciclo, para censurarlo como presidente del Congreso, lo que automáticamente le haría perder la condición de presidente interino de la República.

    Y por el otro, legisladores como el mismo Rospigliosi afirman que, al ejercer el cargo de presidente, Jerí debe ser destituido conforme a los requisitos establecidos en la Constitución para los jefes de Estado elegidos por votación popular, donde es necesario reunir 87 votos, equivalentes a los dos tercios de la cámara.

    Jerí, de 39 años, ascendió de la Presidencia del Congreso a la Presidencia de la República tras la destitución de Boluarte el pasado 10 de octubre, bajo la figura de “incapacidad moral permanente” para enfrentar el auge de la criminalidad en el país.

    Perú ya ha tenido siete presidentes en los últimos diez años y se apronta a realizar nuevas elecciones generales en el segundo trimestre de este año, en una elección con 35 candidatos a la jefatura de Estado.

    Más sobre:PerúCongresoMociónJosé JeríDestituciónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Decretan prisión preventiva para sujeto detenido por el homicidio de profesor de 75 años en El Bosque

    Partido Radical anuncia que realizará reclamación ante el Tricel por disolución ordenada por el Servel

    El Parlamento de Venezuela pospone la votación sobre la ley de amnistía para presos políticos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Lo más leído

    1.
    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Decretan prisión preventiva para sujeto detenido por el homicidio de profesor de 75 años en El Bosque
    Chile

    Decretan prisión preventiva para sujeto detenido por el homicidio de profesor de 75 años en El Bosque

    Partido Radical anuncia que realizará reclamación ante el Tricel por disolución ordenada por el Servel

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos
    Negocios

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol
    El Deportivo

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Congreso de Perú reúne las firmas necesarias para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra Jerí
    Mundo

    Congreso de Perú reúne las firmas necesarias para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra Jerí

    El Parlamento de Venezuela pospone la votación sobre la ley de amnistía para presos políticos

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles