Congreso peruano rechaza reforma necesaria para el adelanto de elecciones

El Congreso peruano dio un portazo a una de las solicitudes de los manifestantes en el país. Este viernes, en una votación, con una alta abstención, el Legislativo rechazó discutir la reforma constitucional que habría posibilitado el adelanto de las elecciones a diciembre de 2023, en vista de la crisis política que está viviendo Perú luego de que el Congreso destituyera al Presidente Pedro Castillo.

El pleno del Congreso rechazó la iniciativa con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones.

La idea de adelantar las votaciones había sido apoyada por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, que pertenece al partido Fuerza Popular. Según el congresista José Luna, de Podemos, el país “quiere que en 2023 haya elecciones”.

La misma Presidenta Dina Boluarte había propuesto adelantar las elecciones, que por el momento deberían ocurrir en 2026. “Quiero ratificar la propuesta de mi gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo”, indicó la mandataria según la información del diario La República.

La Presidenta peruana Dina Boluarte tomando juramento de la ministra de Educación, Patricia Correa. Foto: Reuters

En tanto, una semana después de tomar el cargo, empezaron ya las primeras bajas en el gobierno de Boluarte: la ministra de Educación, Patricia Correa, renunció esta mañana al puesto. “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, indicó la funcionaria, refiriéndose a los más de 20 fallecidos que se registran en el país desde que se desataron las manifestaciones.

Un poco después fue el turno de Jair Pérez Brañez, ministro de Cultura nombrado por Boluarte. “Los lamentables sucesos acontecidos en el país, que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”, señaló en su carta de renuncia.

Este miércoles, el ministro de Defensa Alberto Otárola anunció la declaración del “estado de emergencia” en todo el país por 30 días. Con esa medida se desplegaron las fuerzas militares en todas las regiones de Perú, mientras que se suspendieron los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito y el derecho a la inviolabilidad del domicilios.