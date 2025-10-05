SUSCRÍBETE
Mundo

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Unas 350 personas ya fueron rescatadas y llevadas a un lugar seguro en el pequeño municipio de Qudang, luego de que el evento meteorológico en el lado oriental de la montaña sorprendiera a los cientos de excursionistas que habían llegado aprovechando un feriado en China.

Por 
Lya Rosen
Monte Everest. REUTERS/ Desmond Boylan/File Photo. Desmond Boylan

Este domingo, autoridades y equipos de rescate han trabajado incesantemente en las remotas laderas tibetanas del Monte Everest, luego de que una tormenta de nieve atrapara a casi mil personas en campamentos emplazados en el lado oriental de la montaña, según informaron los medios estatales chinos.

Cientos de aldeanos locales y equipos de rescate fueron desplegados para limpiar la nieve que bloquea el acceso al área que se encuentra a una altitud de más de 4.900 metros, según consigna Reuters.

Los medios locales informaron que unas 350 personas fueron rescatadas y llevadas a un lugar seguro en el pequeño municipio de Qudang, mientras que se había establecido contacto con los más de 200 excursionistas restantes, informó CCTV.

Los visitantes que llegaron al remoto valle de Karma, que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest, fueron cientos esta semana, aprovechando un feriado de ocho días por el Día Nacional en China.

Las nevadas en el valle, situado a una altitud media de 4.200 metros, comenzaron el viernes por la noche y persistieron durante todo el sábado en las laderas orientales del Monte Everest en el Tíbet, una zona muy popular entre escaladores y excursionistas.

“Estaba muy húmedo y frío en las montañas, y la hipotermia era un riesgo real”, dijo Chen Geshuang, quien formó parte de un equipo de trekking de 18 personas que llegó a Qudang. A lo que agregó: “El clima este año no es normal. El guía dijo que nunca había experimentado un clima así en octubre. Y ocurrió demasiado de repente”.

El equipo de rescate Blue Sky del Tíbet recibió una llamada de ayuda diciendo que las tiendas de campaña se habían derrumbado debido a la fuerte nevada y que algunos excursionistas ya estaban sufriendo hipotermia.

Ante esto, la Compañía de Turismo del Condado de Tingri suspendió la venta de entradas y la entrada al Área Escénica del Everest a partir del sábado, según Reuters.

La región se enfrenta a un clima extremo en estos momentos, ya que el vecino Nepal fue azotado por fuertes lluvias que provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas que han arrasado puentes, dejando al menos a 47 personas fallecidas en los últimos dos días.

En China, en tanto, el tifón Matmo tocó tierra, obligando a unas 150.000 personas a evacuar sus hogares.

Más sobre:Monte EverestRescateExcursionistasTormenta de NieveFeriado Nacional ChinoTíbetClima ExtremoQudang

