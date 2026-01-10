SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá "pagar un alto precio"

    El gobierno norcoreano detalló que capturaron un objetivo aéreo equipado con dispositivos de vigilancia, afirmando que Corea del Sur debería detener de inmediato cualquier acto que invite a su destrucción.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Imagen Rodong Sinmun-News1

    Las autoridades de Corea del Norte denunciaron este viernes que un dron surcoreano violó su espacio aéreo el pasado 4 de enero, antes de que el Ejército norcoreano destruyera el aparato, y aseguraron que Seúl deberá “pagar un alto precio” por atacar la soberanía nacional de Pyongyang.

    El 4 de enero, las subunidades del Ejército Popular de Corea (del Norte) encargadas de la vigilancia aérea fronteriza capturaron y rastrearon un objetivo aéreo que se dirigía hacia el norte sobre la zona de Hado-ri, Songhae-myon, condado de Kanghwa, ciudad de Inchon”, sostuvo un portavoz del Ejército en un comunicado recogido por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

    Para luego agregar: “Tácticamente, lo dejaron volar a ocho kilómetros sobre el espacio aéreo (de Corea del Norte) y lo atacaron con medios especiales de guerra electrónica”.

    Pyongyang afirmó que el aparato estaba equipado con dispositivos de vigilancia y tras un análisis de los restos determinaron que contaba con dos cámaras de vídeo que grabaron áreas norcoreanas durante unos siete minutos.

    De acuerdo a esto, las autoridades norcoreanas indicaron que el objetivo del dron era realizar un “reconocimiento de (la) zona”.

    “La República de Corea (del Sur), un grupo de vándalos que sorprendió al mundo al provocar un incidente en el que su dron violó el espacio aéreo de Pyongyang en octubre de 2024, cometió otra grave violación de la soberanía de la RPDC al hacer que su dron violara el espacio aéreo de la RPDC a principios del año (2026)”, reafirmó el portavoz militar.

    Asimismo, recordaron que otro dron también realizó otra incursión el pasado septiembre, equipado con “una cámara óptica de alta resolución”, lo que supone “un claro medio de vigilancia y reconocimiento”.

    El Gobierno de Corea del Norte aseveró que las autoridades surcoreanas son “el enemigo más hostil hacia nosotros” y afirmaron que derrumbarán cualquier “objetivo” en caso de ataque.

    “La República de Corea (del Sur) es una copia perfecta de los lunáticos de Kiev”, añadieron.

    Para luego denunciar “las atroces y constantes intrusiones de los hooligans en nuestra soberanía y sus actos provocativos sin disimulo contra nosotros y advertimos seriamente a las autoridades de la República de Corea (del Sur) que revelaron una vez más su oscura intención de enfrentarse a nosotros”.

    “Deberían detener de inmediato cualquier acto que invite a su destrucción. Los belicistas militares de la República de Corea seguramente se verán obligados a pagar un alto precio por su imperdonable histeria”, finalizaron.

