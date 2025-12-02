VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Crisis en clan Bolsonaro: Disputa entre hijos del expresidente y su esposa complica a la derecha de cara a elecciones de 2026

    Los líderes del sector creen que la crisis pública desatada por una alianza en Ceará expuso una disputa interna sobre quién representa al expresidente brasileño y creó un “escenario de inestabilidad” en las campañas políticas estatales e incluso en la sucesión presidencial del próximo año.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    Jair Bolsonaro y sus hijos Flávio, Eduardo y Carlos. Foto: Archivo

    La crisis pública entre la ex primera dama Michelle Bolsonaro y los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, agravada por las críticas de ella a la alianza del Partido Liberal (PL) con Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT,) en el estado de Ceará, ha generado alarma entre los líderes de derecha de ese país de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

    Michelle Bolsonaro respondió este martes a las críticas que recibió de sus hijastros, tras condenar públicamente una articulación entre el PL y el exgobernador Ciro Gomes para la carrera al Senado en Ceará en 2026, un movimiento liderado por líderes del partido en el estado.

    La ex primera dama dijo que se opuso al acuerdo porque Ciro Gomes fue un opositor directo de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 y sigue siendo un crítico frecuente del expresidente. En un comunicado compartido en su perfil de Instagram, Michelle aseguró que “respeta” la opinión de sus hijastros, pero afirmó que ella piensa diferente y tiene “derecho a expresar” sus pensamientos “libre y honestamente”.

    Michelle Bolsonaro habla, mientras ella y su esposo, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, asisten a un evento del Partido Liberal Mujer en la Asamblea Legislativa del estado de Sao Paulo, el 6 de mayo de 2023. Foto: Archivo CARLA CARNIEL

    Según detalla el diario Folha de Sao Paulo, el impasse dentro del clan Bolsonaro surgió después de que la ex primera dama criticara el apoyo brindado por el diputado federal André Fernandes (del PL por Ceará) a Ciro Gomes, recientemente afiliado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), opositor de Bolsonaro en las elecciones de 2018 y con un largo historial de críticas al expresidente y al bolsonarismo.

    “Jamás podría aceptar apoyar la candidatura de un hombre que ha causado tanto daño a mi esposo y a mi familia. ¿Cómo puedo apoyar (o, caritativamente, no amonestar a quienes lo apoyan) a un hombre responsable de implantar la narrativa que etiquetó a mi esposo como un maniaco genocida?”, escribió Michelle.

    También afirmó que Ciro Gomes no es ni será de derecha y que siempre será un perseguidor de Bolsonaro. “Quienes defienden esta alianza son libres de continuar, pero no deberían criticarme por no aceptarla. Tengo derecho a no aceptarla, aunque ese fuera el deseo de Jair (no me dijo si lo era)”.

    Del mismo modo, pidió a sus hijastros que la comprendieran y la perdonaran. “No fue mi intención molestarlos. Al igual que ellos, deseo lo mejor para nuestro héroe, su padre”.

    El lunes, el senador Flávio Bolsonaro reaccionó a los ataques de Michelle contra el acercamiento entre Ciro Gomes y el PL. “Michelle pisoteó al propio presidente Bolsonaro, quien autorizó el movimiento del diputado André Fernandes en Ceará. Y la forma en que se dirigió a él, quien es quizás nuestro mayor líder local, fue autoritaria y vergonzosa”, declaró el hijo mayor de Jair Bolsonaro al columnista Igor Gadelha, del portal Metrópoles.

    Posteriormente, sus hermanos respaldaron a Flávio. “Mi hermano Flávio Bolsonaro tiene razón. Lo que se hizo en el evento (donde Michelle criticó al diputado) fue injusto e irrespetuoso con André Fernandes”, escribió el diputado Eduardo Bolsonaro. “No voy a entrar en si fue un buen o mal acuerdo, fue una postura definida por mi padre. André no podía ser criticado por obedecer al líder”, añadió.

    “Mi hermano Flávio Bolsonaro tiene razón, y debemos estar unidos y respetar el liderazgo de mi padre, sin dejarnos llevar por otras fuerzas», comentó el concejal Carlos Bolsonaro

    Tras la polémica desatada, Flávio Bolsonaro declaró que se disculpó con la ex primera dama. El hijo de Jair Bolsonaro visitó a su padre en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece preso. El senador afirmó que la disputa interna con Michelle se ha resuelto y dijo que le informó al expresidente que se había disculpado con su madrastra, informó el diario O Globo.

    “Le dije a mi padre que ya había resuelto mi problema con Michelle y le pedí disculpas. Hoy nos reuniremos en el PL para establecer una rutina y tomar decisiones en conjunto”, dijo Flávio. El senador enfatizó que las decisiones futuras serán tomadas en conjunto y sometidas a la opinión de Jair Bolsonaro, quien, incluso estando preso, tendrá la “última palabra” sobre las alianzas regionales.

    Pero la lucha por el protagonismo político dentro de la familia de Bolsonaro, intensificada con el inicio de la pena de prisión del expresidente, encendió las alertas entre dirigentes de la derecha brasileña.

    En conversaciones privadas, los líderes creen que el episodio por la nominación en Ceará expuso una disputa interna sobre quién representa al expresidente y creó un “escenario de inestabilidad” en las campañas políticas estatales e incluso en la sucesión presidencial de 2026, destaca el medio G1, de Globo.

    Según los líderes entrevistados por el Blog do Camarotti, la disputa entre Michelle y sus hijastros se considera “solo la punta del iceberg”. El episodio, afirman, revela un problema mayor: al no permitirse a Bolsonaro hablar abiertamente, cada miembro de la familia ha comenzado a presentar su propia interpretación de lo que el expresidente querría -o autorizaría- en política.

    La crisis comenzó en Ceará, después de que Michelle condenara la alianza que acerca al PL al exgobernador Ciro Gomes. Para los aliados, esta disputa pública ya ha generado inseguridad entre las candidaturas a nivel estatal que estaban en construcción.

    Más allá del impacto regional, los líderes admiten su preocupación por las elecciones presidenciales. El nombre más sonado entre los partidarios del expresidente es el del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, pero la división interna de la familia genera dudas sobre la cohesión de este apoyo.

    “¿Y si uno de los hijos critica a Tarcísio durante la campaña? ¿Y si la propia Michelle decide apoyar otro nombre?”, cuestionó un líder de un partido del llamado Centrão. Para el dirigente, cualquier fragmentación pública debilita una potencial candidatura apoyada por Bolsonaro.

    Asimismo, el diario O Estado de Sao Paulo destaca que el posicionamiento de la ex primera dama en Ceará ha reavivado las sospechas en la familia Bolsonaro sobre su posible aspiración a la presidencia. Actualmente Michelle cuenta con una candidatura al Senado bien organizada, pero dentro del PL Mujer cada vez hay más militantes que apoyan su candidatura presidencial para 2026.

    Sin embargo, la columnista de G1 Andréia Sadi comentó: “A los precios actuales, Michelle Bolsonaro ha logrado destrozar cualquier expectativa de ser la candidata de la familia Bolsonaro a la vicepresidencia en 2026. Y lo hizo al lograr una hazaña sin precedentes: unir a los hijos del expresidente Jair Bolsonaro en torno a un ideal común. Para ellos, el ideal, en este caso, es sacar a su madrastra de la contienda electoral”.

    “Los hijos de Bolsonaro han dejado claro, de forma pública y registrada, que son ellos quienes dan las cartas en la política de la familia. La evaluación interna es que Michelle, quien buscaba protagonismo en el legado político de su esposo, se excedió, especialmente en sus discursos y articulaciones políticas el último fin de semana durante un evento en Ceará”, apunta Sadi.

    Y agrega: “Los herederos políticos de Bolsonaro aprovecharon esta oportunidad para posicionarse y marcar el terreno: ‘De aquí usted no pasa’. El movimiento es una clara lucha por el control del capital político del expresidente para 2026. En la práctica, las luchas internas dentro de la familia Bolsonaro terminaron siendo un regalo para el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas”.

    A comienzos de octubre Michelle Bolsonaro negó que estuviera decidida a presentarse a las elecciones presidenciales de 2026 si su marido, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado, no pudiera candidatearse. “Puedo presentarme a cualquiera de los cargos disponibles, o a ninguno. Por el momento, no hay intención de postularme, como algunos han rumoreado”, dijo a Reuters en una inusual entrevista por escrito.

    Sin embargo, semanas después, en otra entrevista por escrito con AFP con su esposo fuera de carrera tras ser condenado por golpismo, la ex primera dama aseguró que “cualquier decisión sobre posibles candidaturas pasará por un debate profundo con mi marido (...) y será fruto de mucha oración para discernir sobre la misión que Dios, eventualmente, quiera confiarme”.

