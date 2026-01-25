El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó este sábado 24 de enero una serie de ejercicios militares en distintas unidades del país, acompañado por altos cargos castrenses, en lo que marcó la tercera jornada consecutiva dedicada a actividades de defensa nacional en medio del incremento de tensiones con el gobierno de Estados Unidos.

Durante la actividad en La Habana, Díaz-Canel presenció un ejercicio táctico demostrativo en una unidad de tanques y luego compartió con estudiantes universitarios que participaron en prácticas de tiro y otras “acciones de combate”. También visitó una unidad de defensa antiaérea, según informó Prensa Presidencial.

“Esto (los ejercicios militares) cobra una importancia relevante en los momentos actuales (…) a partir de toda la ofensiva hegemónica que está desarrollando el gobierno de Estados Unidos”, afirmó el mandatario cubano, refiriéndose a la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en Venezuela, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y que ha agudizado las tensiones en la región.

Ejercicios y preparación

Los entrenamientos incluyen ensayos de emboscadas, instalación de minas, prácticas de protección a la población, y clases combinadas en áreas como sanidad militar y defensa contra armas de exterminio en masa, como parte de las actividades centradas en la defensa integral del país.

Estos ejercicios se han desarrollado en un contexto en el que el Consejo de Defensa Nacional (CDN) aprobó la semana pasada planes y medidas para avanzar hacia un “Estado de Guerra”, aunque los medios estatales no han precisado detalles específicos de ese proceso.

Miguel Díaz-Canel. Cuba realiza ejercicios militares en medio de tensiones con EE.UU. CANCILLERÍA CUBA

La intensificación de estas actividades ocurre semanas después de que Cuba cuestionara duramente la intervención estadounidense en Venezuela. En actos públicos y manifestaciones organizadas tras el ataque al país sudamericano, Díaz-Canel ha asegurado que “no hay rendición ni claudicación posible” ante una posible agresión estadounidense y ha insistido en la defensa de la soberanía nacional.

La operación del 3 de enero dejó un saldo significativo de víctimas y ha sido calificada por el gobierno cubano como un “acto de terrorismo de Estado”. Cuba confirmó la muerte de 32 militares cubanos que formaban parte de las fuerzas de seguridad venezolanas durante los enfrentamientos con tropas estadounidenses, y desde entonces ha intensificado su retórica y acciones de defensa, incluyendo homenajes a los fallecidos y declaraciones oficiales condenando la intervención.