The Wall Street Journal afirma que Trump busca un “cambio de régimen” en Cuba para finales de año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende remover el liderazgo de Cuba y está buscando activamente personas dentro del gobierno en La Habana que estén dispuestas a hacer un acuerdo con Washington para “expulsar al régimen comunista” antes de fin de año, según un informe del diario The Wall Street Journal.

Envalentonada por el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero pasado, la administración Trump ha evaluado la economía cubana como al borde del colapso y que el gobierno nunca ha estado tan frágil tras perder a un benefactor vital, Maduro, según altos funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios, afirma el Journal, no tienen un “plan concreto” para acabar con el gobierno comunista que ha ostentado el poder en la isla caribeña durante casi siete décadas, pero consideran la captura de Maduro y las concesiones posteriores de sus aliados como “un modelo y una advertencia para Cuba”, según estas fuentes.

Un funcionario estadounidense declaró al periódico que se han mantenido reuniones con exiliados cubanos y grupos cívicos en Miami y Washington, D.C., en un intento de identificar a un funcionario del gobierno cubano que pudiera “estar interesado en llegar a un acuerdo”.

Trump también ha amenazado directamente a Cuba. Tras la captura de Maduro, el líder republicano avanzó el pasado 11 de enero que el siguiente gobierno que quiere derribar es el cubano. “A Cuba no va a ir más petróleo, cero”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en mayúsculas y con signos de exclamación, para amenazar a continuación: “Recomiendo encarecidamente que negocien antes de que sea demasiado tarde”.

Las fuentes citadas por el periódico señalan que lo sucedido en Venezuela debe “servir de advertencia implícita” para La Habana. La información señala que otro de los objetivos son las misiones médicas cubanas, una fuente de ingresos relevante para la isla, que EE.UU. pretende coartar negando visados a cargos del gobierno cubano -o de otros gobierno- que se dediquen a este programa.

David Smith, experto en política estadounidense y política exterior del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Sydney, declaró a Al Jazeera que la Casa Blanca podría ser “demasiado optimista” al pensar que las amenazas por sí solas serán suficientes para derrocar al gobierno cubano, liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

“Vimos recientemente en Irán que Trump parecía creer que si la amenaza era suficiente, el gobierno iraní podría simplemente ceder”, dijo Smith.

“En realidad, estaba animando a los manifestantes y sugiriendo que el régimen iraní era muy débil, pero resultó que este seguía siendo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente represivo y, sin duda, lo suficientemente decidido como para resistir”, señaló.

La situación en un país como Cuba también es opaca para los extranjeros, comentó Smith, incluyendo el poder real del gobierno y la lealtad de sus funcionarios.

Ricardo Zúniga, exfuncionario de la administración del presidente estadounidense Barack Obama, quien ayudó a negociar una breve distensión entre La Habana y Washington entre 2014 y 2017, dijo que el liderazgo cubano sería “un hueso mucho más duro de roer” que el de Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asiste a una ceremonia de ofrenda floral en el Monumento a José Martí en La Habana, Cuba, el 19 de febrero de 2024. Foto: Archivo ACN

“No hay nadie que se sienta tentado a trabajar del lado estadounidense”, declaró Zúniga a The Wall Street Journal.

Los rumores y amenazas explícitas y veladas de Washington suscitaron la semana pasada una respuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. En un homenaje a los 32 cubanos que murieron durante el asalto a Maduro, el mandatario señaló que el país está abierto al “diálogo”, pero siempre sin “coerción”, con “igualdad” y “respeto”.

“Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, aseguró.