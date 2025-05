Daniel Noboa asume su segundo mandato en Ecuador: apuntó a la lucha contra el crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio por inaugurado su segundo mandato en el país sudamericano luego de la ceremonia de juramento, este sábado.

Con este mandato, Noboa dirigirá el país para el periodo 2025-2029 , tras ser reelegido en las últimas elecciones, cuando derrotó a la opositora, Luisa González, quien se mantiene sin aceptar los resultados.

"Esta victoria es del pueblo, porque son parte de este proyecto. Ustedes son mi fuerza y mi motor“, indicó.

Noboa, al asumir, prometió “salvar” al país de las “mafias” . En esa línea, señaló que “esta no es una lucha contra la delincuencia común. Es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país, con el financiamiento, armamento y objetivos claros: desestabilizar al Estado y someter a la sociedad al miedo”.

“A pesar de las amenazas, no dimos un solo paso atrás. No se lo permitimos porque este país no les pertenece. Este país es de los ecuatorianos que se levantan todas las mañanas de manera honrada por sus familias. Y es por ellos por quienes reclamamos el país”, sumó.