SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Defensa de Bolsonaro presenta recurso para revertir arresto domiciliario: niega incumplimiento de medidas cautelares

El Tribunal Supremo brasileño dictaminó la medida tras acusar al exmandatario de usar redes sociales de aliados, incluidos sus tres hijos parlamentarios, para difundir mensajes que instigaba ataques contra el tribunal y contenía “un apoyo manifiesto a la intervención extranjera en el Poder Judicial”.

Por 
Cristóbal Palacios
 
Europa Press
Jair Bolsonaro. Foto: archivo.

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó este miércoles un recurso que busca revocar el arresto domiciliario decretado por el Supremo Tribunal de ese país en su contra, por infringir una de las medidas cautelares que le fueron impuestas tras ser acusado de obstruir el proceso en el que se le imputa un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de llevar una tobillera electrónica para evitar una hipotética fuga, la justicia prohibió a Bolsonaro salir de casa entre las 19:00 y las 7:00; utilizar redes sociales; contactar a embajadores y diplomáticos extranjeros, acercarse a las embajadas y hablar con otros de los procesados.

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, decretó el lunes 4 de agosto la prisión domiciliaria de Bolsonaro, tras acusarlo de usar cuentas de redes sociales de aliados, incluidos sus tres hijos parlamentarios, para difundir mensajes con “contenido claro que alentaba e instigaba ataques contra el Supremo Tribunal Federal y un apoyo manifiesto a la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño”.

Una de estas publicaciones apareció el domingo en la cuenta de su hijo y senador, Flávio Bolsonaro, para difundir manifestaciones a favor de Bolsonaro en ciudades de todo el país.

Sin embargo, su defensa niega la responsabilidad del exmandatario respecto del contenido subido a internet, al asegurar que no posee control de lo que puedan publicar terceros en la web.

“Al expresidente no se le prohibió conceder entrevistas ni expresarse públicamente, y como se indicó anteriormente, no tiene control sobre terceros que compartan el contenido resultante sin su participación directa o indirecta”, señalaron desde el equipo jurídico de Bolsonaro, según ha recogido la agencia brasil.

Asimismo, los abogados del exmandatario defienden que el recurso debe ser examinado por la Primera Sala del Supremo y no sólo por el juez Alexandre de Moraes, considerando que “la validación por parte del panel es esencial (...) y no es suficiente argumentar que la decisión original ya preveía la posibilidad de arresto en caso de violación de las medidas cautelares”.

Más sobre:BrasilBolsonaroarresto domiciliarioapelación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Evelyn Matthei: “Las encuestas no han sido buenas en este último tiempo, pero vamos a remontar”

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

Hombre muere tras ser baleado mientras conducía en Recoleta

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Lo más leído

1.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

2.
¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

3.
Aspiraciones parlamentarias del FA complican lista única del oficialismo, y Elisa Loncon y Sabas Chahuán asoman como candidatos

Aspiraciones parlamentarias del FA complican lista única del oficialismo, y Elisa Loncon y Sabas Chahuán asoman como candidatos

4.
“Traición de principios con fines electorales”: Frei se manifiesta en contra de decisión DC de apoyar candidatura de Jara

“Traición de principios con fines electorales”: Frei se manifiesta en contra de decisión DC de apoyar candidatura de Jara

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Para antes de Navidad: confirman fecha del próximo Black Friday en Chile

Para antes de Navidad: confirman fecha del próximo Black Friday en Chile

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule
Chile

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Evelyn Matthei: “Las encuestas no han sido buenas en este último tiempo, pero vamos a remontar”

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos
Negocios

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos

Aseguradoras rebaten a Marcel y alertan que Seguro de Invalidez y Sobrevivencia podría ser insostenible a largo plazo

Agrosuper registra fuerte alza en sus ganancias por mayores precios internacionales

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello
Tendencias

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Qué reveló la investigación sobre la tragedia del Titán, el sumergible que implosionó con 5 personas a bordo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido
El Deportivo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido

La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

Remezón en el cuerpo técnico de Jorge Almirón: Colo Colo despide al preparador de arqueros Jorge Martínez

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago
Cultura y entretención

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago

Leidan: la banda chilena pionera del emo hardcore vuelve al ruedo y lanza vinilo

BBS Paranoicos se suma como invitado al show de Green Day en Chile

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia
Mundo

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Defensa de Bolsonaro presenta recurso para revertir arresto domiciliario: niega incumplimiento de medidas cautelares

Ehud Barak, Woody Allen y Noam Chomsky: publicación de cartas de famosos amplía el escándalo de Epstein

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos