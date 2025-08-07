Defensa de Bolsonaro presenta recurso para revertir arresto domiciliario: niega incumplimiento de medidas cautelares

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó este miércoles un recurso que busca revocar el arresto domiciliario decretado por el Supremo Tribunal de ese país en su contra, por infringir una de las medidas cautelares que le fueron impuestas tras ser acusado de obstruir el proceso en el que se le imputa un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de llevar una tobillera electrónica para evitar una hipotética fuga, la justicia prohibió a Bolsonaro salir de casa entre las 19:00 y las 7:00; utilizar redes sociales; contactar a embajadores y diplomáticos extranjeros, acercarse a las embajadas y hablar con otros de los procesados.

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, decretó el lunes 4 de agosto la prisión domiciliaria de Bolsonaro, tras acusarlo de usar cuentas de redes sociales de aliados, incluidos sus tres hijos parlamentarios, para difundir mensajes con “contenido claro que alentaba e instigaba ataques contra el Supremo Tribunal Federal y un apoyo manifiesto a la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño”.

Una de estas publicaciones apareció el domingo en la cuenta de su hijo y senador, Flávio Bolsonaro, para difundir manifestaciones a favor de Bolsonaro en ciudades de todo el país.

Sin embargo, su defensa niega la responsabilidad del exmandatario respecto del contenido subido a internet, al asegurar que no posee control de lo que puedan publicar terceros en la web.

“Al expresidente no se le prohibió conceder entrevistas ni expresarse públicamente, y como se indicó anteriormente, no tiene control sobre terceros que compartan el contenido resultante sin su participación directa o indirecta” , señalaron desde el equipo jurídico de Bolsonaro, según ha recogido la agencia brasil.

Asimismo, los abogados del exmandatario defienden que el recurso debe ser examinado por la Primera Sala del Supremo y no sólo por el juez Alexandre de Moraes, considerando que “la validación por parte del panel es esencial (...) y no es suficiente argumentar que la decisión original ya preveía la posibilidad de arresto en caso de violación de las medidas cautelares”.